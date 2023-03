Mostrar la riqueza cultural de la afrodescendencia puertorriqueña y continuar enalteciendo este legado a través de la educación, serán dos intereses presentes a través de la serie de eventos que promoverá el Instituto de Cultura Puertorriqueña a lo largo de este mes y parte de abril.

Charlas, exposiciones de arte, conversatorios, bailes, presentaciones musicales y paneles académicos serán solo algunos de los eventos que se realizarán entre el 16 de marzo al 21 de abril para cumplir con esta misión a tono con el Mes de la Afrodescendencia. “Es un gusto, un honor y un placer presentar en el día de hoy una semana muy emocionante, una semana que dicta mucho de nuestra puertorriqueñidad”, expresó el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz Cortés, en conferencia de prensa hoy en el Teatro Victoria Espinosa, en San Juan.

“No queríamos dejar desapercibidos tantos detalles bonitos que el pueblo de Puerto Rico va a poder disfrutar en las próximas semanas, de los que el Instituto de Cultura Puertorriqueña está involucrado, y mucho más en este mes dedicado a la mujer, y a la mujer puertorriqueña, las cuales lideran la mayoría, si no casi todos estos proyectos”, elogió Ruiz Cortés, quien estuvo acompañado de varias gestoras de los proyectos como la escritora Mayra Santos Febres, la artista plástico Maribel Canales, la productora Joanne Gil Rivera, la cantante Calma Carmona, Marién Torres (fundadora del Taller Tambuyé) y la productora Gladys Cepeda. El maestro Modesto Cepeda y su nieto Exan Cepeda, y la licenciada y asesora programática del ICP Jessabet Vivas Capó, también participaron del encuentro con la prensa.

El primer evento iniciará este próximo jueves, 16 de marzo, a las 7:30 p.m. con la exposición individual Trillizos fraternos de la artista multidisciplinaria Maribel Canales. La muestra se exhibirá en el Arsenal de la Marina Española en San Juan, y estará abierta al público libre de costo de miércoles a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. hasta el 21 de abril. Canales resaltó el valor cultural de este trabajo. “Es una exposición autobiográfica donde me presento tal y como soy, y también presento la realidad de la familia puertorriqueña como ejemplo haciendo énfasis en mi cultura afrodescendiente y presentándola al espectador para que el espectador se identifique con nuestra identidad”, dijo la artista.

El 17 y 18 de marzo se conmemorará el Día Nacional de la Bomba y el 50 aniversario de la Escuela de Bomba y Plena Rafael Cepeda Atiles. Gladys Cepeda adelantó que las actividades serán en el Centro Cultural Dr. Modesto Cepeda. “Nosotros siempre hemos trabajado con un sueño”, dijo la hija de Modesto Cepeda. “A papá le decían el ‘Quijote de la bomba’, pero aquí está la escuela que dijeron que no debería ser porque la cultura no se enseñaba, pero si no se enseñaba, este movimiento de cultura, de amor a esta patria, creo que nunca hubiese estado, y aquí estamos”, manifestó con orgullo durante la conferencia, en la que también se le hizo entrega de una proclama a su progenitor como reconocimiento por su gesta cultural.

Durante la semana del 20 al 26 de marzo se llevará a cabo la Cumbre Internacional de Afrodescendencia en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. La agenda incluirá paneles académicos, charlas, exposiciones y foros entre una diversa lista de ofrecimientos. En un esfuerzo del ICP, la cantante Calma Carmona, voz de temas como Mírame ahora, No lo publico y Vibra presentará su concierto el 22 de marzo. “Lo más importante es darnos cuenta de las aportaciones tan diversas, de las conexiones que hay entre la afrodescendencia y la cultura nacional del Caribe, las ciencias, las artes, las artes plásticas, la música, el cine, el teatro y muchas otras cosas más”, resaltó Santos Febres, gestora de este evento. “Hasta hace muy poco tiempo, había una política institucional de no hablar en detalle de todas estas aportaciones, sino agruparlos bajo esta gran etiqueta del folclor. Pero no. Es mucho más la aportación de la afrodescendencia. Nos pone muy contentos. Tomó 150 años… estamos en el aniversario 150 de la abolición de la esclavitud, pero valió la pena”, agregó la educadora.

Para el 26 de marzo la invitación se extiende al 11er Encuentro de Tambores. El evento, que se realizará en la Plaza Las Delicias en Ponce, ser llevará a cabo de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde. Marién Torres adelantó que la actividad contará con ocho delegaciones de 25 o más participantes, lo que llevaría a congregar sobre 250 “ejecutantes de la bomba puertorriqueña, tanto bailadores, bailadoras, barrileros, barrileras, cantadores, no únicamente a nivel de profesional, sino también con aficionados”.

El Primer Festival Afroantillano se realizará del 27 de marzo al 1 de abril en el Cine Paradise de Río Piedras. Joanne Gil Rivera, productora del evento también dirigido a reconocer la aportación musical y cultural del fallecido percusionista Tito Matos, reveló que el público podrá disfrutar de presentaciones musicales de jazz latino y rumbón callejero con invitados de República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. La tarima principal estará en la calle Saldaña de Río Piedras. La actividad incluirá talleres de narración, documentales y lectura de cuentos en la Casa de Cultura Ruth Hernández.

Por otro lado, el director ejecutivo del ICP invitó a asistir a la exhibición La afrodescendencia y su aportación a la sociedad puertorriqueña, en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. La muestra, que abarca fotografías, revistas, recortes de periódicos, música y folletos, se exhibe de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

El domingo 26 de marzo, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., se realizará el Fiestón del libro en el Museo de Arte de Puerto Rico. Una de las actividades programadas es el conversatorio Una mirada literaria al arte popular, con las reconocidas periodistas Mariela Fullana y Camile Roldán, autoras del Catálogo de la Colección de Artes Populares del ICP. Las comunicadoras discutirán las aportaciones de la cultura afro en el arte popular puertorriqueño. El público también podrá disfrutar de la presentación musical de Dulce e’ Coco y su Combete, quienes resaltarán la poesía negrísta y afroantillana con los tambores de bomba y sus diferentes seises, más tendencias modernas.

Para más detalles de la amplia lista de eventos, puedes acceder a CulturaIPR.com.