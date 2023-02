El cantante de música tradicional puertorriqueña Andrés Jiménez “El Jíbaro” denunció esta tarde que quedó fuera del programa musical del evento organizado por el Instituto de Cultura (ICP), “Campechada”, dedicada en esta ocasión a quien es uno de sus mentores, Chuíto “El de Bayamón”.

De acuerdo al trovador, desde agosto del 2022 se le hizo un acercamiento para que formara parte del evento y posteriormente se confirmó su participación en la tarima principal el domingo, 19 de febrero, a las 8:00 de la noche. La comunicación entre el artista y el ICP se mantuvo hasta el pasado 11 de enero, cuando rindió el último documento requerido como parte de la contratación.

Según El Jíbaro, ayer le tomó por sorpresa la transmisión de la conferencia de prensa sobre los detalles de la actividad cultural, que se llevará a cabo el 18 y 19 de febrero en Bayamón, y darse cuenta que no estaba incluido.

“Ayer en la mañana, nos percatamos de que estaban transmitiendo una conferencia de prensa para dar detalles del evento. Grande fue la sorpresa cuando nos enteramos por las redes sociales que nuestro espectáculo no era parte del programa. De inmediato, intentamos comunicarnos con los organizadores del ICP, incluyendo a su director ejecutivo, Carlos Ruiz Ortiz. En la tarde, nos llamó una empleada del ICP para informarnos que el evento se estaba coordinando con el Municipio de Bayamón, y que nuestro espectáculo no se podía incluir porque ya no había espacio en ninguna de las tarimas… (5 tarimas, 2 días de festival)”, estableció el artista en una publicación en sus redes sociales.

Para Jiménez hubiera sido su primera presentación en el pueblo de Bayamón en su trayectoria artística de más de cinco décadas.

“¿Que La Campechada me hiciera una canallada? Eso no me lo esperaba; confié porque creía que el ICP era una institución seria. ¿Será que el Anfitrión no quería nuestra participación? ¡Vaya usted a saber! Lo cierto es que nunca he podido cantar en esa plaza”, concluyó.

Esta tarde Albeyra Rodríguez, directora de la Oficina de Apoyo a las Artes, y Anamaris Santiago, enlace progrmática de “Campechada”, reconocieron que fue un “error humano” no haberle anticipado al artista la cancelación de su presentación debido a que las tarimas se llenaron.

“Si bien es cierto que hubo un acercamiento para participar del proyecto de lo que es ‘Campechada’, nosotros hicimos ese (mismo) acercamiento a un sinnúmero de recursos artísticos... Entonces este año, a diferencia de otros años, es la primera vez que un Municipio se involucra directamente con el proyecto, donde nos aporta recursos artísticos adicionales a los que el Instituto consigue... En ese proceso el Municipio involucra a otros recursos en diferentes tarimas y entonces, pues, se llenaron los espacios. No obstante, reconocemos que fue un error de nosotros, de mi oficina y en mi carácter personal también lo comento, de no haberle comunicado al artista”, expuso Rodríguez. “Pero nosotros tenemos una ‘Campechada’ este mismo año en noviembre y es nuestro interés que en esa ‘Campechada’ de San Germán pudiera estar Andrés Jiménez, porque reconocemos la trayectoria y es nuestro interés genuino de que participe”, agregó la directora de la Oficina de Apoyo a las Artes.

Santiago, por su parte, señaló que el ICP se enteró del programa artístico de las tarimas, del lado del Municipio de Bayamón, “recientemente”. No precisó si tuvieron conocimiento antes o después de la última comunicación con Jiménez el 11 de enero.

“No me atrevo decirte una fecha exacta, pero sí puedo decirte que esta última semana el Instituto de Cultura Puertorriqueña estuvo extremadamente ocupado, y es un error de parte de nosotros. Reconocemos que debimos haberle anticipado antes de la conferencia de prensa y reconocemos ese error; sí, fue un error de algo que se nos pasó, un error humano, no hubo ninguna mala intención de este error que cometimos de no avisarle a tiempo”, puntualizó Santiago. Seguido indicó que “Campechada” es un evento que reúne a un demográfico amplio y al momento de seleccionar a los artistas se busca tener “variedad” para los distintos públicos.

“Es por eso que Victoria Sanabria va a estar con nosotros en la oferta; tenemos una tarima de trova y hay otras ofertas que son similares, y jamás y nunca podemos decir que se comparan con Andrés Jiménez, porque él tiene su propia trayectoria y nosotros valoramos su calidad de artista, por eso le hicimos el acercamiento. Pero en ese sentido, tomando la variedad, dijimos, ‘tenemos una ‘Campechada’ en noviembvre, que es en San Germán y necesitamos un artista, un plato fuerte como es Andrés Jiménez, y en ese sentido, le hacemos el acercamiento para que nos acompañe en noviembre”, reiteró Santiago.

Sobre si el Municipio de Bayamón tuvo responsabilidad en la cancelación al Jíbaro, Rodríguez fue enfática en que “no”.

“Yo diría que no hay un ningún asunto hacia la figura de Andrés Jiménez. Yo diría y nosotros como institución consideramos que Andrés Jiménez es un talento muy fuerte para la ‘Campechada’ de noviembre que nosotros estamos comenzando a organizar, y viéndolo desde esa perspectiva decidimos posponer la presentación de Andrés Jiménez, pero no tiene que ver con que hayamos tenido algo en contra del talento”, anotó, por su lado, Santiago.