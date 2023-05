El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anuncia el programa actividades gratuitas para celebrar el Día Internacional de los Museos del 18 al 21 de mayo en los diferentes museos y parques adscritos a la institución. Esta celebración, que fue designada oficialmente por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), resaltará este año la sostenibilidad, bienestar y contribución de los museos en cada una de sus comunidades.

“El Día Internacional de los Museos nos permite resaltar y visibilizar los museos como espacios educativos y de enriquecimiento cultural. Les invitamos a visitar nuestra amplia red de museos y descubrir los tesoros que hay en cada uno de ellos. Esta semana pueden disfrutar de un programa lleno de actividades libres de costo para toda la familia, que se unen al tema internacional de la celebración, que reconoce la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades”, expresó el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz, en comunicación escrita.

PUBLICIDAD

A nivel internacional, la celebración de este evento se realiza oficialmente el 18 de mayo. Este año tiene como objetivo concienciar sobre varios temas como la salud mental y el bienestar de todos, el cambio climático y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Los museos son espacios transformadores que contribuyen restaurando, protegiendo y promoviendo a sus comunidades con actividades definidas hacia el bien de todos.

Las actividades darán comienzo el jueves, 18 de mayo, a las 10:00 am con la conferencia “Los pájaros de Puerto Rico” a cargo del Prof. José González en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana en Utuado. En el mismo parque a las 11:00 am se realizará la presentación “Areytos y bailes taínos” por el Concilio Taíno Guatu-Ma-Cú A Borikén. Ese mismo día, a las 7:00 pm, se presentará el Recital poético-musical: Andares del Verso Étnico en el Museo de la Música Puertorriqueña en Ponce con la participación del declamador David Santiago y el maestro Enrique Cárdenas. Como parte de la celebración, ese día la entrada a la Galería de La Sede en el Viejo San Juan será libre de costo. La Galería de La Sede está abierta de 10:00 am a 5:00 pm.

El viernes 19 los más pequeños podrán disfrutar la presentación de “Chicle”, a partir de las 10:00 am, en el Anfiteatro del Centro Cultural de Barranquitas, que está ubicado al lado de la Casa Museo Luis Muñoz Rivera. Simultáneamente, en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana en Utuado se estará ofreciendo la conferencia “Los árboles autóctonos y nativos de Puerto Rico” a cargo del Dr. André Sanfiorenzo. Como parte de esta actividad cónsona con el tema de sostenibilidad y bienestar de la comunidad se regalarán árboles a los asistentes.

PUBLICIDAD

La celebración continuará el sábado 20 con actividades simultáneas en San Germán, Ponce, Utuado, San Juan y Vieques. A las 9:00 am se llevará a cabo el recorrido guiado “Joyas arquitectónicas: Historia de la construcción residencial y comercial de Ponce” a cargo del arquitecto conservacionista Jorge Ortíz Colom. Para este recorrido, el punto de encuentro será la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe de Ponce. Asimismo, el artista puertorriqueño y declamador David Santiago realizará un conversatorio y un taller sobre “El Arte de la declamación” de 9:00 am a 3:00 pm en el Museo Casa Blanca en el Viejo San Juan. Esta actividad se repetirá a la misma hora y el mismo lugar el domingo 21.

Mientras, en el Museo Conde de Mirasol en Vieques se celebrará un taller de teatro el sábado a las 10:30 am a cargo de Sarianne Acosta y a las 11:30 am en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana en Utuado se ofrecerá la conferencia “San Pedrito, pájaro endémico de Puerto Rico y el Caribe” por el Prof. José González. A las 11:00 am, el público podrá formar parte de un recorrido por la exhibición PhotoFinish 2023 en la Sala Este, Arsenal de la Marina Española en Viejo San Juan, a cargo de la profesora Nitza Luna de la Universidad del Sagrado Corazón. Ese mismo día en Caguana, artesanos utuadeños tendrán muestras de sus trabajos para la venta. A las 3:00 pm, se presentará el concierto “Raíces Música del Ayer y Hoy” en el Museo de Arte Religioso Porta Coeli de San Germán y a las 7:30 pm será la apertura la exhibición “Pinturas” del ponceño Jorge Romero Rodríguez en la Sala Principal del Museo de la Música Puertorriqueña en Ponce.

PUBLICIDAD

Las actividades culminan el domingo 21 con la ceremonia la repetición de la presentación “Areyto con cantos y bailes taínos” por el Concilio Taíno Guatu-Ma-cú A Borikén a las 10:00 am en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana en Utuado. Durante este día, también habrán artesanos locales exhibiendo sus piezas para la venta. La presentación del Concilio Taíno resalta las tradiciones de nuestros ancestros y sus costumbres.

Durante toda la semana y en la Tienda Cultural del Viejo San Juan se podrá disfrutar de las exhibiciones “Europa en papel” y “Homenaje a Domingo García”. La tienda abre de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm.