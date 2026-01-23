Motivada en concienciar sobre la importancia de la conservación del planeta, la cantante y psicóloga de niños, Irma Bruno, publicó su más reciente libro “El regreso del coquí Federico”, dirigido a la grey infantil.

El ejemplar, cuyo objetivo primordial es enseñar a los pequeños a amar y proteger la madre Tierra, fue presentado el mes pasado en la librería Casa Norberto de Plaza Las Américas en un evento transmitido por Facebook Live.

“Es necesario instruir a los niños sobre el tema del medio ambiente. Todos debemos cuidar nuestro ecosistema, sembrar, reciclar y evitar que se corten los árboles. Esta cercanía con la naturaleza es salud mental y física para ellos. Además, ayuda a que dejen de ver tantos juegos en el celular y las tabletas, y se interesen en la lectura”, aseguró.

PUBLICIDAD

“ ‘El regreso del coquí Federico’ es un cuento con lenguaje sencillo y música para que los niños lo entiendan. Es importante llevarles mensajes sanos y positivos para contrarestar la influencia negativa que encuentran en los medios, en la música y a veces en las escuelas”, abundó la pelirrubia escritora.

En entrevista con Primera Hora, Irma Bruno reveló cómo surgió su amor por la naturaleza.

“En los tiempos que trabajaba con Hogar Crea estaba dando una terapia grupal y me sentí muy mal. Tuve que concluir la terapia y me fuí al área de Piñones para respirar aire puro. Vi un árbol de pino al lado de la playa que estaba doblado y algo me impulsó a abrazarlo. Comenzé a mejorar, a sentir una sensación de bienestar y me sané. Sentí que ese árbol me pedía que ayudara a los árboles. Estaba feliz y enamorada de la naturaleza”, reveló.

“Por eso cuando leí en el periódico un escrito del profesor Rafael Joglar, donde decía que nuestro coquí estaba en peligro de extinción y que de 17 especies quedaban 14, me horrorizé y pensé: ‘Qué va a ser de nuestras noches sin el canto del coquí, nuestro animalito símbolo’. De ahí fue naciendo el personaje de Federico el coquí“, añadió.

Bruno combinó su faceta de escritora y cantante para hacer más atractivo su libro.

“En el libro está incluida la canción que le canta el coquí Federico a su novia Samira: ‘Oye mi voz’. Se puede escuchar en la página 2, donde aparece el QR Code. Este tema le da el título a mi más reciente CD. Siempre que presento el ejemplar enseño a los niños y adultos presentes a cantar el estribillo de la canción: ‘Canta conmigo, canta a la tierra, cántale al sol’ ”.

“El regreso del coquí Federico” se puede adquirir en la librería Norberto González, en Río Piedras; Casa Norberto en Plaza Las Américas y en distintas librerías del área metropolitana.