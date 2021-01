Bogotá. - La escritora chilena Isabel Allende afirmó el lunes que la lucha feminista, un movimiento que calificó de “revolucionario” y que ha crecido gracias al impulso que le han dado las mujeres jóvenes en los últimos años, no puede darse el lujo de excluir a nadie.

“Yo no creo que en esta lucha podamos darnos el lujo de decirles a los que quieran sumarse que no están aceptados, todos somos bienvenidos”, dijo la autora de 78 años en una rueda de prensa previa a su participación en el XVI Hay Festival de Cartagena de Indias que comienza el próximo jueves y será virtual.

En opinión de la autora de “La casa de los espíritus” y “Largo pétalo de mar”, el feminismo es “como una carrera de postas” en la que todos los implicados van en una misma dirección y pasándose “la antorcha unos a otros”

“Creo que mientras más gente se una a este intenso movimiento revolucionario, que es el movimiento feminista, mejor. Todos podemos ser parte de él y si podemos traer a nuestros hijos, que fueron educados por nosotras y que tienen todos los conceptos feministas que les enseñamos, por qué no los vamos a aceptar, por qué van a estar excluidos”, reflexionó.

Un movimiento “energizado”

Allende, que dice ser feminista desde que tenía cinco años, cree que el movimiento se “ha energizado” con la “nueva ola de muchachas jóvenes”, así como por el #MeToo, las protestas y las organizaciones que se han sumado a la causa.

“Eso le da una tremenda fuerza que lo acelera. Con los medios de comunicación que tenemos hoy, con la interconexión que existe, se puede hacer este proceso más rápido. Bienvenidos todos, hagámoslo juntos”, afirmó.

En ese sentido, dijo que esta es “una guerra contra el patriarcado”, aunque matizó y aseguró que “es una guerra que vamos a hacer con alegría, con risa, además de toda la furia que tenemos adentro y la energía que nos obliga a cambiar todo”.

Opinión sobre el cambio en Estados Unidos

La escritora, que tiene la nacionalidad estadounidense, valoró el cambio de Gobierno en ese país y espera que el mandato del presidente Joe Biden sea “un tiempo de sanar las terribles heridas que carga este país por los últimos, yo diría, cinco años”.

“Un año antes de que (el expresidente Donald) Trump fuera elegido ya existía toda esta campaña de odio, de división, esta xenofobia, la supremacía blanca, y un odio contra el inmigrante explotado por la derecha. Yo creo que Biden, por lo menos, ofrece la posibilidad de ir sanando esta atmósfera oscura, tóxica, en que hemos vivido durante tanto tiempo”, afirmó.

Allende tiene la esperanza de que esto se pueda hacer, aunque piensa que no hay que dejar de lado que “casi 80 millones de personas votaron por Trump” en las elecciones de noviembre pasado.

“Esa gente no se ha ido a ninguna parte, está ahí. Entonces hay que ver cómo se canaliza toda esa frustración, el odio que esa gente siente, de una manera más positiva. Hay que dejar la violencia de lado, empezar a conversar”, aseguró.

El problema de los inmigrantes

La escritora chilena también se refirió a las dos grandes crisis migratorias que vive América, las de Centroamérica y de Venezuela, y dijo que es una situación muy “injusta” y “dolorosa”.

“La gente no sale de su país porque tiene ganas de irse, la gente sale de su país porque está desesperada y busca otros lugares donde ir, donde esperan ser acogidos y tener una vida por lo menos segura, donde no estén en riesgo. Nadie lo comprende así”, expresó.

Como ejemplo puso que cuando un grupo de migrantes llega a Estados Unidos “siempre es recibido con hostilidad”, pero advirtió que “la segunda generación que se incorpora pasa a ser parte del país”.

“Este es un país hecho con inmigrantes, no existiría Estados Unidos si no fuera por las olas de inmigrantes. Venezuela fue un país que acogió a masas de inmigrantes que venían especialmente del cono sur de América Latina (...) Me da mucha pena que ahora que ellos están en esa situación no tengan la misma acogida que ellos le dieron a otros. Es muy injusto y me da mucha pena”, apostilló.

En su participación en el Hay Festival de Cartagena de Indias, que es virtual por la pandemia de la covid-19, Allende conversará el jueves con el director de El País América, Jan Martínez Ahrens, sobre su trayectoria, vivencias y escritura.