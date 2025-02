Risas, excesos y mucha, mucha música. Eso aseguran Isel Rodríguez y Christian Pagán, quienes prometen hacer gozar al público y sacarles su lado más rebelde en el musical “Rock of Ages”, que arrancará a todo vapor desde el 28 de febrero en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

La integrante de Teatro Breve y el cantante se sentaron con Primera Hora para hablar sobre la nueva puesta a cargo del director y coreógrafo Marcos Santana que se remonta en el año 1987 y que narra una historia de amor entre dos personas que aspiran a llegar al estrellato en el “Sunset Strip” de California justo cuando se avecina una amenaza inminente para la comunidad musical.

PUBLICIDAD

“Yo canto en el teatro, canto a nivel profesional, actúo y he hecho las dos cosas juntas, pero nunca he hecho un musical al estilo Broadway, como le llaman. ¡Estos son otros muñequitos!“, aseguró Rodríguez, quien le dará a ”Regina", a quien describió como “una revolucionaria izquierdosa, hippie, acabá de salir de Woodstock”, pero destinada a laborar como planificadora urbana para la oficina del alcalde de Los Ángeles, donde tomará cartas en el asunto para evitar el derrumbe de la avenida famosa por sus clubes de rock, restaurantes y discotecas vanguardistas.

La artista destacó que lo que más la ayuda a conectar con el apasionado personaje es su compromiso por mantener arriba los espacios más remotos donde se fomenta algo que muchos anhelan: crear comunidad.

“Las grandes corporaciones quieren abarrotar todo, pero los dueños de pequeños negocios, ya sea los que trabajan en barritas, café teatros, siguen dando la lucha. Tengo amistades y compañeros que tienen espacios locales y hay algo interesante aquí, porque los mismos extranjeros vienen en busca de lo distinto, vienen buscando algo local, vienen buscando la verdad de la ciudad, la verdad de la cultura. Se cansan de lo que ofrecen esas empresas porque son todas iguales, porque, aunque sean negocios de familia, y funcionan, y tengan acceso económico, hay algo de uno explorar y querer descubrir esos espacios pequeños, donde las personas se unen más, que todavía a uno le hace falta la tribu, ese sentir de pertenecer, y eso yo siento que el ser humano lo desea, lo quiere, ese contacto de tú a tú...”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Rodríguez expuso que la preparación para esta producción, que ya cuenta con cuatro funciones completamente vendidas, ha sido como un “boot camp”, ya que la pieza original de Chris D’Arienzo hilvana algunos de los mayores éxitos de la era del “glam rock” en una historia que ataja temas relevantes a la situación sociopolítica que, hoy día, se vive a flor de piel.

Pero la también educadora dejó claro que contar con la dirección de Santana, quien asegura que se conoce el proyecto “de rabo a cabo, de memoria”, es una bendición.

“Aquí no hay tiempo para estar inventando. Aquí estás cantando en la escena mientras hablas, no tienes tiempo para miquear, de hacer lo que te dé la gana. Hay piezas que los músicos las van a tocar como les toque, y si dice que tienes dos compases para decir cuatro líneas, tienes dos compases para decir cuatro líneas”, expresó Rodríguez, también destacando que, mientras el diálogo entre los personajes será en español, los números musicales serán en su idioma original.

“No va a chocar tanto porque la música de los 80, todo el mundo se la sabe en inglés. También el rock de esa época tiene su historia y hay algunas cosas que nosotros hemos adaptado, que tanto Marcos y Ricardo Lugo hacen referencia a escenas locales, chistecitos con lo que nos identificaremos más con ellos”, agregó.

Fuera de su zona de confort

Pagán, por su lado, catalogó como un “lujo” formar parte del elenco de “Rock of Ages”, compuesto por artistas como Julian Gilormini, Yaza López, Víctor Santiago, Braulio Castillo, hijo; Juan Pablo “Juanpi” Díaz Carrasquillo, Roger Manzano y Didi Romero, ya que el proyecto requiere llevar su talento musical a otro nivel.

PUBLICIDAD

“Me encanta el rock y ver esto que ya se está haciendo realidad con todos los ensayos, cómo esto va tomando forma poco a poco, me llena de emoción y alegría de que ya estrenemos”, expresó el cantante, quien coincidió con su ahora colega sobre las horas que han invertido en los ensayos para esta producción teatral.

El también ganador de la primera temporada de “Idol Puerto Rico” compartió que interpretar a “Drew Boley”, a quien describió como un “tipo muy talentoso que se atrevió a llegar a la ciudad de Los Ángeles a buscar ese sueño de ser un rockstar”, lo remontó a sus inicios en la música, hambriento por ser alguien grande en la tarima.

“Uno aspira a cosas grandes, pero en el camino, aunque al final no logras lo que querías, lo que soñabas, se dan otras cosas y eso es lo que le pasa a Drew, sin ‘espoiliar’ nada”, dijo el intérprete, entre risas.

Pagán también reconoció que la puesta en escena también se convirtió en una escuela, tras recibir consejos de sus experimentados nuevos colegas, algo “que ha aceptado con mucho respeto”.

“Cuando hago mis ‘shows’, ahí se trepa Christian Pagán, todo fluye... si se me olvida una letra, el público la canta por mí o me invento otra cosa. La energía es totalmente distinta. Con el musical tienes muchas responsabilidades: encarnar un personaje, aprenderte un libreto, interpretar canciones que son de mucho reto, porque la música de los 80 es estar gritando arriba todo el tiempo. Pero esto es bien divertido porque, al final del día, esto es arte, es música, es algo que me saca ‘full’ de mi zona de confort, y dicen que cuando sales de esa zona ocurren cosas grandes”, manifestó.

PUBLICIDAD

“Aquí yo lo que hago es tratar de aprender. Uno tiene que observar, ver qué puede acoplar a su personaje. Siento que me falta madurar mucho en lo que son los musicales y de la única manera que puedes crecer es pegándote a aquellos que ya saben”, agregó.

Pero Rodríguez interrumpió la conversación para halagar el trabajo del humacaeño desde las tablas. “Mira, se van a enamorar. Como persona es un buen tipo, una buena persona, y eso uno lo sabe, no es algo que hay que adivinar, y el personaje tiene esa aura también”, resaltó la actriz, quien también resaltó que el elenco ha fomentado una práctica, “donde todo el mundo se nivela”.

“Me parece que eso es un logro bien grande del director, que todo el mundo está en el mismo nivel, no hay ‘stardom’, no hay ‘divas’, y es que no hay tiempo para las ‘divas’, no hay tiempo que echarse pa’ atrás; hay que estar ahí, presente, porque si no es así, te pierdes. Hay muchas ganas aquí, hay deseo”, apuntaló.

De hecho, la artista también resaltó que esa práctica de observar también se ha dado entre los veteranos al ver a los integrantes del “ensemble” desenvolverse.

“Aquí hay muchachos que tienen mucha más experiencia que nosotros dos juntos haciendo musicales. Son chamacos, son jóvenes, y están entrega’os, y eso se le pega a uno también. Ellos sí que están súper ready”, manifestó entre risas.