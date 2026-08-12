El director Ismanuel Rodríguez y la actriz Norwill Fragoso fueron reconocidos en los Premios LATA (Latin Alternative Theater Awards) por su trabajo en la producción teatral Las Cosas Extraordinarias, que próximamente llegará a las tablas del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Rodríguez obtuvo el premio a Mejor Director de Teatro Inmersivo, mientras que Fragoso fue distinguida como Mejor Actriz de Teatro Inmersivo, reconocimientos que destacan el trabajo de ambos artistas en esta propuesta escrita por el dramaturgo británico Duncan Macmillan, en colaboración con Jonny Donahoe.

Los Premios LATA fueron creados en 2017 por la revista digital Héctor Luis Sin Censura, bajo la dirección de su editor, Héctor Luis Rivera. La iniciativa reconoce el trabajo realizado dentro del teatro alternativo latino en Nueva York, Nueva Jersey y otras áreas cercanas.

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Desde 2023, los premios cuentan además con una edición en Puerto Rico y ese mismo año celebraron una edición especial en Madrid. La plataforma tiene como objetivo destacar el aporte de artistas y creadores al desarrollo del teatro alternativo.

Para Rodríguez, el reconocimiento llega en medio de una producción que considera una oportunidad para conectar con el público desde una perspectiva profundamente humana.

“Dirigir Las Cosas Extraordinarias ha sido un recordatorio de que el teatro siempre es un vehículo sanador”, expresó.

El director destacó que la pieza invita a detenerse y reconocer aquellos pequeños momentos que muchas veces pasan inadvertidos.

“Espero que cada persona salga del teatro con una nueva perspectiva sobre la vida y con su propia lista de cosas extraordinarias”, añadió.

Por su parte, Fragoso celebró tanto el reconocimiento como la oportunidad de volver a interpretar a su personaje y continuar llevando la historia al público puertorriqueño.

“Las Cosas Extraordinarias es una obra que nos abraza”, sostuvo la actriz.

Fragoso resaltó que la pieza aborda temas complejos desde la sensibilidad y plantea la importancia de pedir ayuda, acompañar a quienes se ama y valorar los momentos cotidianos.

“Es un privilegio contar una historia que puede tocar tantos corazones”, expresó.

Una historia sobre encontrar razones para vivir

Las Cosas Extraordinarias sigue la vida de una niña que comienza a elaborar una lista de todas aquellas cosas que considera extraordinarias y por las que vale la pena vivir.

Lo que inicialmente surge como un gesto aparentemente inocente se convierte con el paso de los años en un refugio emocional que la acompaña mientras enfrenta distintas situaciones y desafíos de la vida.

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La obra combina humor, sensibilidad y honestidad para abordar temas como la salud mental, la tristeza y la resiliencia, mientras plantea la importancia de encontrar esperanza en los pequeños momentos.

A través de una experiencia teatral íntima y cercana, la pieza invita al público a reflexionar sobre sus propias razones para continuar y sobre aquellas cosas que hacen extraordinaria la vida cotidiana.

Tres funciones en Bellas Artes

Luego de los reconocimientos obtenidos en los Premios LATA, la producción llegará al Centro de Bellas Artes de Santurce, donde tendrá funciones los días 28, 29 y 30 de agosto.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera.