Más chistes, más música y más papelones.

Todo eso es lo que los comediantes Iván Lladó y Adrián Castellar traerán para el estreno de la segunda temporada del “stand-up comedy” musical “Enchaqueta’o”, que llega por primera vez al Teatro Tapia este 5 y 6 de diciembre.

El dúo vuelve recargado a las tablas con su espectáculo que arrancó el año pasado, cuando llevaron la cotidianidad de ser abogados y sobrevivir las sorpresas que trae el diario vivir en Puerto Rico en distintos café teatros de la Isla con un total de 12 funciones totalmente vendidas.

“Es un show que tiene un ‘storyline’ entre medio, porque nos verás en la oficina, nos verás en el tribunal y en todo eso verás nuestro ‘stand-up’ sobre nuestra vida personal. Adrián tiene sus locuras por el lado, es más ‘edgy’; yo soy más ‘superclean’, con mi familia, es otro estilo”, aseguró Lladó, quien aseguró sentir satisfacción de despuntar con este proyecto, luego de exponerse a la escena del ‘stand-up’ hace 11 años en los ‘Open Mic’ del ahora podcastero Vicente “Chente” Ydrach, espacio donde conoció a su compañero de escena y amigo.

“Siempre tenía interés de hacer una serie tipo ‘The Office’, y hace como dos años es que nosotros juntar estas dos partes de nuestras vidas y llevarlas a las redes sociales, y ahora en vivo”, destacó Lladó.

El boricua compartió que el público podrá esperar de todo en esta puesta en escena: algo de sarcasmo, algo de actuación, y algo de crítica social, todo para despojar la mente sin perder el contacto con la Tierra.

“Este no es nuestro trabajo, no teníamos ni un itinerario de 12 shows cuadrados el año pasado, todo eso fue ‘freestyle’, y este invento de hacerlo en el Tapia fue igualmente orgánico. Vamos a ver cuántos llegan, pero aquí vamos a tirar un show grande”, aseguró el comediante.

Los boletos para la nueva temporada de “Enchaqueta’o” están disponibles en PRTicket.com.