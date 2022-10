Desde que la músico y compositora dominicana Ivana Cuesta se inició como instrumentista, específicamente en la batería, sabía que, con toda probabilidad, sería de las pocas o única mujer en una banda.

Lo sintió al comienzo de su brillante carrera, sobre todo en su país natal, donde tuvo “mucha brega” para que se le respetara que ser músico es una profesión y que estaba permitido tanto para hombres como para mujeres; que por ser mujer no solamente tenía que ser cantante, pianista o violinista, sino que podía proyectar su talento a través de esa fuerza sonora que deriva de la batería.

“Era muy raro que entre instrumentistas haya una mujer, ni siquiera de la batería en sí, simplemente ser músico era un tabú”, afirmó la artista que este viernes presenta una clase magistral y será parte del segundo “Encuentro de Bateristas Afrocaribeños” a las 7:30 de la noche en la Sala Jesús María Sanromá del Conservatorio de Música de Puerto Rico. “Lo normal para mí era que iba ser probablemente la única mujer del grupo, pero realmente sí ha habido un auge y lo bueno es que no solamente en la batería”, sostuvo reconociendo que cada vez es más frecuente y natural que la instrumentación sea compartida entre mujeres y hombres.

Cuesta, que visita la Isla por vez primera, comenzó a experimentar con la batería desde temprano en su vida, motivada por su padre y tíos paternos, quienes le cultivaron el oído con música diversa. Luego formó parte de la banda de la Iglesia a la que asistía y se atrevió a sentarse frente a la batería.

“Básicamente cuando vi que faltaba alguien en la batería, dije, ‘creo que puedo hacer eso’ y así fue que empezó, pero diría que gran parte fue por mi papá, que fue el que me puso siempre música y me decía, ‘ven y escucha esto’”, compartió la graduada del Conservatorio de Música de República Dominicana y del Berklee College of Music (2019).

“Para mí es el instrumento más divertido que hay; claramente hay muchas cosas que tienes que trabajar y tienes que tener mucha independencia, pero independientemente de eso, sentía que era el instrumento que más me conecta con las personas, pues la batería usualmente la ves en un grupo, no es que uno se hace como solista, sino lo mejor es ser parte de un grupo y compartir“, destacó.

El Segundo Encuentro de Bateristas Afrocaribeños contará con la participación de músicos de Cuba, República Dominicana, México, Estados Unidos y Puerto Rico. El fundador del evento, el percusionista y educador cubano Fidel Morales, será nuevamente el director artístico y educativo del encuentro.

Cuesta, por parte, compartirá en la clase magistral cómo ha sabido armonizar su origen e influencias para crear un sonido propio dentro de los estilos modernos. En su presentación hará honor a dos compositores con los que se identifica, el venezolana Leo Blanco y el estadounidense Ben Williams.