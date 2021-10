La productora Ivonne Class conoce el Centro de Bellas Artes de Caguas como gestora cultural que a través de los años ha llevado varios de sus proyectos a ese espacio artístico. Ahora lo está conociendo desde el interior tras aceptar la dirección ejecutiva de forma oficial.

Es un giro profesional que comenzó como una colaboración durante la enfermedad de Myraida Chaves (1960-2021) y, eventualmente, se le ofreció por parte de la Junta de Directores que preside el alcalde de Caguas, William Miranda Torres. Tras tomar un tiempo para atender sus asuntos personales, decidió aceptar y actualmente está concentrada en lograr una agenda artística y cultural más diversa, en potenciar la autosustentabilidad y en convertir el edificio en uno completamente sostenible en términos energéticos.

“Cuando Myraida empieza a tener sus problemas de salud, hacía falta alguien que pudiera darle la mano colaborando en las decisiones de la dirección, y que a la vez no impactara su salario, porque ya se habían agotado las vacaciones, los días por enfermedad, y un grupo de amigos que nos constituimos para estar ahí, nos repartimos unas funciones y pensé que era una buena decisión. Lo conversé con ella, le gustó mucho la idea y ahí empezamos a colaborar. Después se da el triste desenlance para todos de Myraida y me pidieron eso, y me tomé un tiempo porque estaba también resolviendo muchas cosas personales”, detalló Class desde la sala en la oficina que ocupa en el área de Administración.

La oportunidad, después de hacer una carrera profesional como productora independiente, la tiene entusiasmada, no únicamente por el reto diario, sino porque le está sirviendo para canalizar las energías tras el proceso de separación y reciente divorcio de la actriz Marisol Calero.

“Esto ha sido algo bien positivo para mí y ha sido otra cosa que he descubierto y me ha dado mucho motivo”, afirmó. “Emplearme no sentía que era una opción, pero las cosas tienen un tiempo y propósito y a veces uno no comprende las cosas, pero después las entiende y ve el propósito. En ese sentido, uno está más de retirada de otras cosas, deseando tener más espacio, recuperarse de muchas cosas, y veo que esta es una opción”.

Con esta nueva responsabilidad, Class traspasó su firma de producción a un sobrino que ya trabajaba con ella en los proyectos. No obstante, la dirección ejecutiva no la limita de producir para el mismo Bellas Artes criollo, de modo que el centro tenga eventos propios, como será el Primer Congreso Internacional de Escritores, que reunirá en la Isla a una importante representación de escritores iberoamericanos a inicios del 2022.

“Puedo producir para Bellas Artes dentro de la capacidad de crear cosas para aumentar las riquezas de Bellas Artes, pero ciertamente ya las cosas que he estado haciendo o las empresas, pasaron a nombre de mi sobrino, que está al frente, que está todos los días allí y está encargándose de esa área”, indicó.

Aunque la corporación pública goza de un superávit, dijo, siempre tiene el reto de allegar fondos, debido a que no recibe incentivos del municipio. “Puedo decir sin temor a equivocarme que somos uno de los centros de Bellas Artes que está más estable económicamente. Gracias a Dios se tomaron unas medidas a tiempo, muy buenas, que Myraida ya las había dejado encaminadas, y estamos estables. Tenemos los fondos para funcionar, tenemos los fondos para invertir, hemos estado también buscando de todas las ayudas federales que hay para continuar el crecimiento y la producción en todo el sentido de la palabra”, afirmó.

En busca de tener una oferta “más atractiva, más fuerte y más consistente para los productores”, la ejecutiva anunció que a partir de diciembre, la sala Felipe Rodríguez estrenará un cortinaje que hará ese espacio uno más reducido y apropiado para un formato de teatro. Esto convertirá la sala en una de 900 butacas en lugar de 1,800. La primera puesta en escena que disfrutará de ello será la reposición de la obra No me los digas por Zoom, que estelariza la actriz Cristina Soler.

“Bellas Artes de Caguas, en los últimos años, ha sido un centro de la comedia y eso ha sido muy bueno. Creo que si algo nos hace falta en este momento es reír, desconectarse, pero eso no es todo, y tenemos que buscar nuevos ofrecimientos que sean culturales para poder allegar a la ciudad público diferente y gente que nos descubra”, expuso.

Confiesa que en el plano personal le ha tocado vivir una tragedia tras el proceso de separación de la actriz Marisol Calero.

Como parte de ese plan, trabaja junto a un grupo de artistas interesadas en el desarrollo de un café teatro en la sala José Luis Moneró, donde pueda darse una agenda musical u otras expresiones artísticas, inclusive el vodevil y stand-up comedy, “que mantengan el flujo que queremos generar”. Igualmente, agregó, “estamos trabajando otras alternativas con el ballet, con la música clásica, porque estoy muy agradecida de todos los productores de comedia que han estado ahí y ese es, podríamos decir, nuestro arroz y habichuelas, pero hay que ponerle otros ingredientes para que la comunidad se sienta que está verdaderamente representada en Bellas Artes”.

Gran parte de estos esfuerzos serán promovidos en una próxima campaña de lanzamiento, denominada Bellas Artes de Caguas, ¡Vive la experiencia!, que inició con la reactivación del portal bellasartescaguas.com y de las redes sociales de la institución.

En términos administrativos, compartió que las áreas comerciales en el vestíbulo están rentadas, lo que le garantiza una base económica, más pudo completar un trámite iniciado por Chaves, el 501C o incentivo que otorga el Tesoro Federal de Estados Unidos para que las personas que hagan aportaciones a la institución y rindan la planilla federal, puedan reclamar el donativo. Además, encamina la conversión energética del centro a uno completamente renovable con la próxima instalación de placas solares. Esto se complementa con el generador que ya tiene el edificio y que garantiza el servicio de energía en caso de los comunes apagones que se dan en la Isla.

Este es el momento donde hay que hacer un espacio para ayudar a ese productor que pueda, después de estar un año y medio sin trabajar, gastando su dinero, con préstamos y todas estas cosas, ayudarlo a que la experiencia sea lo mejor posible en todas las áreas que se puedan ayudar” - Ivonne Class, directora ejecutiva de Bellas Artes de Caguas

“Me tocó vivir una tragedia”

Esta transición profesional coincidió con unos cambios en la vida personal de Class, quien a finales del mes de julio anunció su separación de la actriz Marisol Calero. Este proceso cerró la pasada semana con el divorcio.

“Creo que ha sido bien positivo porque me ha ayudado a canalizar. Es una nueva energía, son cosas que también tienen su reto, porque no todas las cosas las domino, domino la esencia, pero todas las demás cosas alrededor, que si los estatutos, que si la Junta, pues aunque tengo experiencia, porque he dirigido instituciones sin fines de lucro como la Asociación Puertorriqueña del Pulmón, no es igual, así que ha sido un reto”, manifestó.

“En lo personal me tocó vivir una tragedia, eso es lo que es, y las tragedias se tienen que asumir con la mayor dignidad, pero este proceso ha sido bien positivo”, sostuvo sin ocultar la tristeza por el proceso.

La pareja estuvo casada alrededor de dos años y medio, aunque la relación fue por un tiempo mayor. La separación se anunció a casi un año de la emergencia de salud que sufrió la artista debido a dos aneurismas, gravedad que enfrentaron juntas.

“Cuando se ama de verdad se está dispuesto a abrir los brazos y dejar ir. Es por eso que, cumpliendo con el deseo de Marisol, he aceptado su interés de separarnos entendiendo que sus sentimientos hacia mí han cambiado y que tiene todo el derecho de iniciar una nueva vida y ser feliz”, estableció el comunicado sobre la separación.