Ivonne Goderich regresa a los escenarios, tras varios años de ausencia con la obra de teatro “Cartas de amor”, que protagoniza junto Pedro Orlando Torres.

La pieza teatral de A.R. Gurney, con una traducción de Fernando Mallorens y Federico González del Pino, sube a escena el sábado, 8 de agosto a las 7:00 p.m., y el domingo 9 a las 4:00 de la tarde, en Moneró Café Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas.

La veterana actriz aseguró que su retorno al teatro le provoca un contraste de emociones ante la ausencia física de su esposo Xavier Cifre, quien la dirigió por más de tres décadas.

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“Después de 30 años de estar trabajando con Xavier a mi lado en el teatro no sé explicar lo que siento. Por un lado mi espíritu lo reclama y por otro lado el mundo reclama que siga viviendo. Cada proyecto nuevo es una experiencia nueva, todo cambia. Lo que no cambia es el puertorriqueño bueno que no ha dejado de respaldarme en un mundo tan cambiante y ajeno”, manifestó la actriz, quien a renglón seguido expresó su satisfacción de volver a trabajar con Pedro Orlando Torres.

“Entre nosotros hay un gran cariño, respeto personal y profesional; trabajamos muy fácil juntos, nos entendemos inmediatamente y nos complementamos como actores. Pedro y yo hemos hecho de pareja antes en la novela ‘Natalia’, y en mi obra ‘Y vivir... en los tiempos de jaiba’. También trabajamos en la obra ‘Gitanos del romancero’ con la compañía de Antonio Santaella, en la que Pedro hizo de Lorca y yo de la gitana, representando al pueblo gitano”, recordó.

Al hablar sobre su nuevo proyecto profesional, la emoción invade su voz.

“Es una obra preciosa: dos vidas y décadas de cartas... Toca el tema de un amor que el tiempo no pudo borrar entre ‘Melissa Garner’ y ‘Andrew III’, dos amigos de la infancia pertenecientes a dos familias acomodadas cuyas vidas se cuentan, a través de cartas, notas y postales desde que están en segundo grado hasta llegar a los 50 años”, sostuvo.

“Los personajes sentados uno al lado del otro en escena leen la correspondencia que intercambian durante décadas. Usando el poder de la palabra, de las intenciones y de la proyección de sus emociones hacen que el público descubra sus sueños, ambiciones, frustraciones, amores, oportunidades, pérdidas y decisiones que los llevan por caminos distintos. Aunque por sus propias decisiones toman rumbos diferentes, entre ellos hay un vínculo irrompible, un pacto que nunca se rompe”, abundó.

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“Cartas de amor” es considerada una de las obras más emblemáticas del teatro contemporáneo. Fue finalista del Premio Pulitzer en 1990 y continúa presentándose con éxito en importantes escenarios alrededor del mundo. Su estructura sencilla, pero profundamente emotiva ha conquistado a generaciones de espectadores gracias a una historia que explora la complejidad de las relaciones humanas y el paso inevitable del tiempo.

En entrevista con Primera Hora, Ivonne Goderich reveló cómo fue su vida al lado del dramaturgo Xavier Cifre, su esposo fallecido en junio pasado, y qué ha hecho estos últimos años en los que estuvo alejada del ojo público.

“Cuando Xavier y yo nos unimos en el 1995 dejamos todo atrás. En ese momento yo llevaba cuatro años, aproximadamente, en el programa de televisión ‘A toda máquina’ junto a Carlos Fontané en el Canal 6. A la misma vez animaba eventos comerciales, musicales y hacía teatro. Atendía mi familia, la escuela de mi hijo. Fui una mamá presente. Pero tantas cosas pasaron, la vida te cambia y cambian tus circunstancias... Hubo personas que comenzaron con cuentos, a hacer historias... y decidimos que no íbamos a contestar cosas que no eran ciertas. Le dimos prioridad a nuestra vida personal y decidí apartarme de todo”, sostuvo.

La eterna “Diana Carolina”, quien trabajó mano a mano con su esposo, reveló lo difícil que se les hizo retomar sus carreras.

“Xavier empezó de nuevo en cero. Abrió su compañía Producciones Xavier Cifre y yo lo ayudé. Le pedí que no pusiera mi nombre en los programas de las producciones de teatro que hacíamos sobre mi postura, mi ejecución y posición como productora ejecutiva, escenógrafa, pintora... yo pintaba hasta los telones de fondo, los paisajes de las obras. Quise descansar de tanta presión que nos dan a los artistas, de tanta mentira, aunque debo admitir que casi nunca viene del público. Uno sabía de dónde venía”, expuso.

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“Luego mi esposo fue creando Productora Nacional de Teatro, Sociedad General de Teatro, compañía sombrilla que cobijaba a las mejores y más antiguas compañías del País. Me reincoporé también como actriz para las giras de teatro alrededor de la Isla y llevamos entre otros trabajos dos de mis obras publicadas, ‘Y la lluvia también’ y ‘Vivir en los tiempos del jaiba’. Participé en ellas”, recordó.

Los boletos para “Cartas de amor” ya están disponibles a través de Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Caguas.