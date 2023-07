El amor por la actuación lo vive mucho más allá de los escenarios donde disfruta dar vida a personajes y crear momentos. En esa vocación que descubrió en sus años escolares se coló el amor por el magisterio, lo que la motiva a impulsar en otros el descubrimiento de su talento y su capacidad para brillar en este arte.

La actriz Janibeth Santiago es todo sonrisas cuando evoca cuánto abraza su faceta como educadora, la que ha ejercido por 25 años.

“Yo dejé la televisión como en el 2008, 2009 por ahí. Estuve como nueve años y medio”, rememoró la ponceña, quien trabajó en proyectos como Club Sunshine, Locas de atar y Such Is Life, entre otros. “Me encanta dar clases, desde los chiquitos hasta los grandes. Quiero que amen el teatro y que lo respeten como yo. Quizás no va a ser un teatrero, quizás no va a dedicarse a la actuación, pero sí, quizás, sea un consumidor del teatro”, añadió la actriz, una de las fundadoras de la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral (LIPIT) hace 20 años.

El interés por todo lo que tiene que ver con una puesta en escena comenzó en su infancia. “Yo soy un teatro”, puntualizó con su característico sentido del humor, y recordó cuando comenzaba a fijarse en esta disciplina. “Mi papá se dedicó a las artes escénicas en la (Pontificia Universidad) Católica en Ponce. Fue del taller Luis Torres Nadal”, destacó con orgullo y compartió que el amor por el magisterio también corre en su familia. “Me enamoré del teatro, la adrenalina del teatro, los nervios que le dan a uno, que no se van nunca”, detalló con una amplia sonrisa.

Su jornada como universitaria la inició en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce, donde estudió por dos años. “Me trasladé acá a Río Piedras, y cuando vi el Departamento de Drama, todas las cosas maravillosas que se hacían allí, toda la magia escénica que uno puede lograr, estaba más que decidida a seguir lo que era en el teatro”, afirmó.

Involucrarse en la escenografía y el maquillaje son facetas que también la conquistaron.

Su tiempo de mayor actividad en la televisión la dio a conocer principalmente en proyectos para hacer reír. Pero a Janibeth Santiago le encanta interpretar en todos los subgéneros.

“Me encasillaron en la comedia. Amo el drama. Creo que es un reto maravilloso”, aclaró con énfasis la también profesora de teatro en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. “Todo el mundo dice ‘tiene un carisma para la comedia’ y yo creo que nací así. Es parte también de mi naturaleza. Me encanta que llegaste triste y por lo menos te echaste 20 carcajadas... para mí es maravilloso”, sostuvo y reiteró que, “si me pones un texto dramático, lo voy a hacer con el mismo ímpetu y con las mismas ganas, y voy a hacerte llorar”.

La improvisación se añade al tipo de experiencia que le gusta interpretar. “Me da esa magia para que el público se ría todo del tiempo y jugar también con las emociones, con el público, me llena de amor”.

Los stand-up comedies se añaden a su lista. De hecho, la artista tendrá su espacio como antesala en la gira de Josué Comedy, Soy un papá fresita, con fechas hasta diciembre en Estados Unidos.

Por otro lado, la educadora abordó cuando en su interés por sobresalir en la actuación, encaró opiniones sobre la dificultad para subsistir económicamente con esta vocación. “ ‘Las artes no dejan’ lo escuchamos desde que empiezas en la universidad y en el Departamento de Drama, aún más”, recordó quien además ofrece cursos y talleres de improvisación. “Yo creo que si algo te apasiona y vives día y noche viviendo esa emoción de la adrenalina, sobre todo yo, mi experiencia, que es del teatro, deja (dinero)”, destacó y resaltó la importancia de ser proactivo en gestionar oportunidades.

“Creo que si no te llaman, tú puedes hacer, tú puedes trabajar, tú puedes hacer tu propia compañía, hacer tus proyectos”, manifestó. “De que hay taller, siempre hay taller, sí, pero no te puedes sentar a esperar una llamada. Tienes que seguir haciendo o buscar”.

Celebrará 20 años

Como parte de la celebración del vigésimo aniversario de fundación de la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral, se realizará el evento “20 horas de ¡impro!”, esto es, 20 horas de improvisación a partir de las 6:00 p.m. del viernes, 7 de julio hasta el sábado, 8 a las 2:00 de la tarde. La dinámica se realizará en el café teatro ImproGalería (Ave. Eleanor Roosevelt #214, Hato Rey), en San Juan, un espacio cultural que se estableció en 2021 junto a Panchi Café, donde se llevan a cabo todas las puestas en escena de la LIPIT. La entrada será libre de costo.

“Son 20 horas de improvisación corridas y dirán ‘¡es una loca, qué locura!’, y todo el mundo me dice ‘¿y en la madrugada?’. Sí, en la madrugada también”, expuso. “¿Mi meta? Unir todos los grupos que hacen improvisación en Puerto Rico”.

La experiencia incluirá la presentación de un documental dedicado a la improvisación, que cuenta con la participación de Sunshine Logroño, Marian Pabón, Cristina Soler, Chente Ydrach, Kiko Blade y Marcos Carlos, entre otros. También, con actuales miembros de LIPIT como Leyra González, Maurim, Anamaris, José “Cano” Nieves, Gabriel Colón, Eliezer Rivera, Jorge Colón y la propia Janibeth.

De paso, la actriz habló del valor de tomar talleres de este tipo de aprendizaje. “Todo el mundo debe tomar improvisación teatral en sus vidas”, manifestó convencida. “No todos son actores los que llegan a nuestras manos para darles talleres. También hay sicólogos, abogados, relaciones públicas. Hay, por ejemplo, los creativos de agencias de publicidad, que van a nosotros buscando cómo educarse en la improvisación para su vida, para su trabajo. Y eso también nosotros lo tomamos en serio, nos gusta”, dijo, y resaltó que “continuamos haciendo la impro en Puerto Rico, diferentes formatos para la familia, para adultos”.

Para más información, accede a improgaleriapr.com.