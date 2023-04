El comediante Jasond Calderón se sorprende al escucharse diciendo, “yo soy actor”. Era la primera vez que se atrevía a decirlo “en voz alta”, según dijo, y está bien que lo afirme con fuerza, pues su perfil profesional comenzó a gestarlo hace 26 años como locutor y en la actualidad trabaja en la radio, televisión y teatro.

Este es un talento que el público conoció desde la música como integrante del desaparecido grupo Jyve 5 y de ahí entró al ámbito de la publicidad y las locuciones, hasta que descubrió que su pasión no estaba en la ingeniería mecánica que estudió, sino en la creación de personajes, en la actuación.

Por 23 años ha sido la voz de un restaurante de comida rápida y es también la voz del espacio de radio Los reyes de la punta, de Mega (106.9 FM). Los martes se une al equipo del programa Raymond y sus amigos (Telemundo) y desde mañaña, viernes, regresa a escena con la comedia Al borde de..., de Peter Quilter (La peor cantante de mundo, La actriz), que estrena en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes en Santurce. El texto fue traducido y adaptado por Johanna Rosaly.

“Yo soy actor. Primera vez que lo digo en voz alta, eso es lo que soy. Me gusta”, puntualizó, quien además sorprende constantemente en las redes sociales con el personaje de las manitas. “Se comienzan a abrir puertas unas tras otras y (estoy) agradecido de que entro por esa puerta, paso por la experiencia, y salgo con mucho más conocimiento. El destino se manifestó de esa forma, se me han abierto puertas dentro de esta profesión y las he acatado y las he hecho mías”.

Jasond Calderón comparte escena con Carlos Vega como "Tony". ( David Villafane/Staff )

En la obra Al borde de..., integrada también por Carlos Vega (“Tony”) y Jorge Castro (”Danny”), le corresponde interpretar al amigo “Sebastián”, cuya personalidad y criterios parten del machismo, causando un gran contraste entre sus panas. Desdoblarse en ese hombre “macharrán” es parte del reto que le presenta este trabajo artístico dirigido por la actriz Yamaris Latorre.

“El humor que tiene este escritor es bien particular, porque va del drama al chiste, y regresa otra vez a lo serio”, comentó posterior a un ensayo. “Es un reto grande, porque el texto es bien extenso, es una obra bien hablada, donde no hay oportunidad para improvisar ni para que se olviden las líneas, porque no hay tiempo para pensar”.

Al uno disfrutarse lo que hace, la gente conecta mucho más con la historia, y uno se lo disfruta y se ríe. Yo me disfruto los personajes, a mí me dan risa” - Jasond Calderón, actor

La historia ubica a tres amigos en una travesía montaña arriba para honrar la memoria de un cuarto amigo que falleció. Cada uno lleva una roca con un mensaje, como parte del tributo que los mueve, pero en el transcurso sucederán situaciones que revelarán quiénes son, cómo piensan y qué está ocurriendo en sus vidas.

Vivir del arte en Puerto Rico es posible y es difícil, como en cualquier otra profesión en Puerto Rico. Aquí hay que trabajar” - Jasond Calderón, comediante

“A medida que suben la montaña van pasando un sinnúmero de cosas, donde cada personaje se va sincerando y expresando realmente lo que piensa y lo que siente de la amistad que tienen ellos y sus expectativas en la vida”, sostuvo.

Al borde de... se presenta este viernes y sábado, a las 8:00 p.m., y el domingo, a las 4:00 p.m. Los boletos están a la venta en Ticketera.