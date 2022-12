Apenas habían pasado unas horas del debut del joven puertorriqueño Javier Iván en la gira por Estados Unidos del musical “On Your Feet!” y la emoción aún era desbordante. En varios momentos tuvo que detenerse en esta entrevista para poder recuperar la voz, porque el llanto de alegría, le impedía continuar hablando.

“Ahora mismo estoy viviendo este sueño que no lo veía venir en mi vida. Es un sueño que he trabajado por muchos años, desde que comencé a trabajar en el arte en Puerto Rico, a eso de los 15 años”, compartió el toalteño, de 29 años.

Llegar al Kravis Center for the Performing Arts en West Palm Beach la tercera semana de noviembre y encontrar su nombre en el famoso programa del teatro de Broadway, Playbill, fue encontrarse viviendo una película propia, según mejor lo pudo describir. “Siento que es una bendición y me siento superagradecido por todo lo que está pasando y tengo muchas ganas, muchas ganas de seguir representando a Puerto Rico en muchos lugares, con mucho orgullo y decir que soy de Puerto Rico”.

Formado en el Departamento de Drama del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Javier Iván entra a la gira de esta producción sobre la vida del famoso matrimonio artístico que componen Gloria y Emilio Estefan como el “Emilio” en la etapa joven, por lo que figura dentro del elenco estelar. Previamente, cuando el musical se presentó en Puerto Rico, también fue parte del elenco, pero como integrante del ensamble. Fue, precisamente, durante la temporada local que el director del tour, también puertorriqueño, Luis Salgado, le ofreció audicionar para la gira por los teatros en Estados Unidos que se presentará hasta mayo del 2023.

Javier Iván participó también montaje local de este musical original de Broadway. ( Suministrada )

“Nunca había visto un teatro tan grande en mi vida”, reaccionó sobre su primera noche en un escenario completamente desconocido. “Desde ver el programa de Playbill en mis manos, en mi camerino, todo fue un sueño, sentía que estaba en una película; fue demasiada la emoción; fue compañerismo, un momento también de instrospección, de decir, ‘Dios mío gracias por estar donde estoy ahora mismo’, el presente que tengo, y dije, ‘Vamo’ a hacerlo’, vamo’ a hacerlo con to’, y dejar todo el sazón boricua, todo lo que he aprendido en mi vida, dejarlo en este escenario”.

Esto es lo que amo. Javier Iván es este jibarito que vino del campo y se fue para la ciudad a seguir su sueño y luchar duro para vivir de lo que más amo, que es hacer arte” - Javier Iván, actor

Javier Iván creció en el deporte del voleibol. “La disciplina del deporte está en mí, está en mis venas”, dijo. Lo practicó hasta que cursó el primer año de universidad y entonces se vio en la obligación de decidir su camino de estudio. El arte, particularmente la música, lo exploró desde temprana edad en la iglesia y la escuela, siendo también una pasión para él.

“Recuerdo que donde tuve el encuentro bien fuerte con el arte fue en el campamento Jóvenes sobre las Tablas de Raymond Gerena. Soy de la primera versión de ese campamento, tenía como 14 o 15 años, y ese fue mi primer acercamiento, donde este volibolista empezó a meterse en el teatro, a hacer una obra y tuve el contacto con el arte y, obviamente, sentí una conexión bien grande con mi ser, que es algo que me llamaba, que es algo que está dentro de mí y una vez puse las cartas sobre la mesa, tomé la decisión por el arte y es la decisión más bella que he tomado”, expuso el admirador del actor Johnny Depp, la cantante, actriz y productora Jennifer López y la presentadora y motivadora Yizette Cifredo.

El arte nos llena, transforma, siento que cada proyecto y cada oportunidad que se me ha presentado en las manos, ha sido crecimiento, no solo en lo profesional sino a nivel personal” - Javier Iván, intérprete del "Emilio" joven en "On Your Feet!" en Estados Unidos

Para este artista, que además forma parte del elenco de la película “Las Camelias”, el cine es otro escenario para el que se quiere entrenar. Justamente cuando fue aceptado para este musical, ya estaba listo para trasladarse a Madrid, España, a comenzar un tipo de maestría intensiva en la Escuela Central de Cine, un plan que pospuso mientras se abre espacio en el teatro musical en Estados Unidos.