“Una gran responsabilidad.”

Esas fueron las palabras que usó Jazael Rodríguez para describir su reciente hazaña en el teatro puertorriqueño: darle vida al protagonista de “Todo el mundo habla de Jamie”, musical que tendrá su debut entre el 23 al 26 de julio en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El actor conversó con Primera Hora sobre el más reciente proyecto de la compañía Encanto Productions en el que participa, que adapta la pieza basada en el documental de Jenny Popplewell, “Jamie: Drag Queen at 16″ en la obra teatral que busca llevar un mensaje sobre la importancia de abrazar la identidad, tener valentía y reconocer el valor propio.

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“El musical lo siento muy profundo en mi corazón porque es un musical con el que me siento identificado. Pero sobre todas las cosas, interpretar lo que es el personaje de ‘Jamie’ es uno de los retos más importantes que he enfrentado en lo que llevo de carrera, porque me ha obligado a mirar más allá de lo que es el personaje”, destacó el actor, quien aseguró que pese a enfrentar el miedo, la inseguridad y el rechazo, nunca lo vivió como su personaje “Jamie New”, un joven de Sheffield, Inglaterra, que sueña con mostrar su talento desde los escenarios como un transformista.

El actor puertorriqueño manifestó su orgullo de formar parte del programa que presenta la sexta edición del True Colors Fest. ( Suministrada )

“Interpretar a ‘Jamie’ me llevó a entender que uno se levanta cada día y, sin duda alguna, se muestra lo más auténtico posible, y aquí vemos los desafíos que afronta, desde el rechazo de su padre, el acoso, los prejuicios, y qué lleva a ‘Jamie’ a ocultar quien realmente es”, expresó el artista, que tendrá como figura paterna al actor Modesto Lacén, a quien catalogó como una inspiración desde el momento que comenzó sus estudios de teatro hasta su llegada a las tablas nacionales.

Pero Rodríguez afirmó que el adolescente superará todo impedimento con la ayuda de su madre, “Margaret New” -interpretada por la actriz y exreina de belleza Denise Quiñones-, permitiéndole trazar un camino donde el respeto, la valentía y el amor se alzan como triunfadores.

“Denise Quiñones será mi madre en las tablas, con quien compartiré casi el 90% de la obra, y es más que un honor, porque ella es tan dulce, tan noble, y siempre que entra a los ensayos me dice: ‘mi hijo’. Ya tengo una comunicación más directa con ella”, expresó el actor, manifestando que conoció de la Miss Universe 2001 a través de sus padres, quienes celebraron la victoria de la boricua en el certamen de belleza hace 25 años en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón.

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“Mis papás celebraron cuando ella ganó y yo todavía no había nacido, pero yo también la he visto en escena, y uno, como artista en preparación, honra compartir escenario con una figura como ella”, acotó.

“Jamie” también contará con el apoyo de “Hugo Battersby”, quien a través de la figura de “Loco Chanelle” le permitirá sacar a pasear su lado creativo por medio del transformismo. La encomienda de encarnar ese personaje estará a cargo de Fofé Abreu, cantautor y vocalista de la banda Circo.

“Desde el primer día que llegó a los ensayos, eso fue un beso y abrazo inmediato; se destaca al momento de llegar a un lugar. Y Fofé será mi ‘madre drag’, quien me convierte y me lleva al camino del espectáculo de una manera bien juiciosa, pero muy bonita, dejando claro que las cosas se hacen trabajando, que uno no se puede dejar de nada y nadie, ni que las palabras te hagan hundir en el abismo”, apuntaló.

Ahora, Rodríguez no sólo manifiesta su orgullo en formar parte de la última pieza que se presentará en la sexta edición del True Colors Fest, evento que abraza la diversidad de las comunidades LGBTQ+ desde las artes escénicas, sino también usando sus plataformas sociales para resaltar el talento “drag” local de distintas generaciones a través de su proyecto en redes sociales, “The Making of Jamie”.

“Desde que recibí el personaje de ‘Jamie’ entendí que tenía una gran responsabilidad y no quería interpretar un ‘Jamie’ que estuviera basado desde los estereotipos, y ya conociendo esta historia, quería conocer la historia real, quería conocer el arte ‘drag’ en Puerto Rico y escuchar a quienes llevan abriendo camino, y entender por qué este arte significa tanto para estas personas”, sostuvo.

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Rodríguez afirmó que el fin de “Todo el mundo habla de Jamie” es lograr que la población general reconozca esta manifestación artística con el mismo valor que el teatro tradicional.

“Esta es una obra para madres, padres, jóvenes, abuelos y hasta estudiantes. Esto es para cualquier persona que haya sentido que tuvo miedo de perseguir un sueño alguna vez, que necesitó que alguien creyera en ella. ‘Todo el mundo habla de Jamie’ es ese sentimiento convertido en música, humor, emoción y esperanza”, manifestó.

Los boletos para el musical están disponibles a través de Ticketcenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.