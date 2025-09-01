Tras una gira exitosa con múltiples funciones completamente vendidas en teatros de toda la isla, el comediante y actor JC Martínez se despedirá de su stand-up “Ni padre, ni soltero” con una función de cierre en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián. La presentación será el sábado 27 de septiembre a las 8:30 p.m.

El espectáculo de comedia arrancó en marzo con funciones a casa llena en Caguas, San Juan, Vega Baja, Ponce, Rincón, Bayamón y Quebradillas, con boletos agotados en todas sus presentaciones.

“Estoy agradecido con el público de cada pueblo que se rió y conectó conmigo durante esta gira. Ha sido un viaje increíble y qué mejor manera de cerrar que en San Sebastián, con una última noche que promete ser especial”, expresó JC Martínez mediante comunicado de prensa.

La productora del espectáculo, Norwill Fragoso, destacó por escrito que esta despedida será una función cargada de emociones: “Este show ha superado nuestras expectativas y ha demostrado la fuerza del talento local. Queremos que el público viva una noche inolvidable en este gran cierre”.

Los boletos están disponibles en TicketCel.com.