Tras una gira exitosa con múltiples funciones completamente vendidas en teatros de toda la isla, el comediante y actor JC Martínez se despedirá de su stand-up “Ni padre, ni soltero” con una función de cierre en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián. La presentación será el sábado 27 de septiembre a las 8:30 p.m.

El espectáculo de comedia arrancó en marzo con funciones a casa llena en Caguas, San Juan, Vega Baja, Ponce, Rincón, Bayamón y Quebradillas, con boletos agotados en todas sus presentaciones.

“Estoy agradecido con el público de cada pueblo que se rió y conectó conmigo durante esta gira. Ha sido un viaje increíble y qué mejor manera de cerrar que en San Sebastián, con una última noche que promete ser especial”, expresó JC Martínez mediante comunicado de prensa.

Relacionadas

  1. Alfredo Adame se une a “La Casa de Maripily All Star”

  2. Josué Comedy y JC Martínez se reencuentran en las tablas 13 años después

La productora del espectáculo, Norwill Fragoso, destacó por escrito que esta despedida será una función cargada de emociones: “Este show ha superado nuestras expectativas y ha demostrado la fuerza del talento local. Queremos que el público viva una noche inolvidable en este gran cierre”.

Los boletos están disponibles en TicketCel.com.