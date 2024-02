Joaquín Jarque, quien por más de “40 años y nueves meses” ha dejado su esencia en el teatro y el cine internacional, se prepara para llevar a las tablas una conversación que entiende hace falta arrojar luz sobre las vivencias que afrontan los hombres en relaciones tóxicas y la generalización que pueden sufrir por la culpa de vivir en una sociedad patriarcal.

El veterano actor se vuelve a unir con el dramaturgo Roberto Ramos Perea para darle voz a “¿Qué somos unos queeee...?”, una presentación unipersonal donde combinará la comedia y la crítica social para exponer las historias de “hombres buenos” que se han afectado por compartir sus vidas tanto con “mujeres malas” como “mujeres buenas”, dijo Jarque en entrevista con Primera Hora.

El actor sostuvo que la nueva obra, que tendrá su primera puesta en escena el próximo 2 de marzo en el Moneró Café, Teatro & Bar en el Centro de Bellas Artes de Caguas, buscará, desde lo cómico, lo que cataloga como “la transmutación adversa que ha ocurrido con el feminismo”.

“El feminismo, cuyas bases son la justicia y la equidad, ha transmutado a una demonización hacia lo masculino y cuando veo esto siento que tengo que llevar un mensaje”, manifestó, al aclarar que esta producción busca atajar con discursos que han surgido desde las redes sociales donde se cosechan generalizaciones injustas contra los hombres y se han disfrazado en el movimiento social que busca la equidad en derechos y oportunidades para todas las identidades de género.

“La finalidad que tendrá este espectáculo es que, a través de la risa, el pensamiento y el análisis, los hombres se conozcan mejor, se protejan de las tóxicas, y que las mujeres también nos entiendan nuestra psiquis un poquito mejor, y que esto sea una escuelita, donde ellas se puedan conocer mejor, se vean reflejadas y digan: ‘mira, nosotras hacemos esto’, percatándose de que, siendo buenas, a veces no se dan cuenta de cosas que hacen daño. El fin de esto es que las parejas puedan cohabitar y coexistir en paz, armonía y respeto”, destacó.

Jarque sostuvo que esta futura presentación ya ha provocado conversaciones incómodas en su entorno, particularmente cuando una persona le llamó la atención por el polémico título, haciendo hincapié a los recientes incidentes de violencia de género perpetrados en la Isla, por lo que tuvo la necesidad de aclarar.

“Yo quiero que la gente entienda que esto es una comedia para sentir, pensar, reflexionar y aprender. Una dama se me acercó para decirme que ‘solamente a ti se te ocurre hacer un espectáculo de un tema como éste con los feminicidios como están’, y yo la paré y le dije: ‘Lo siento dama, no mezcles la gimnasia con la magnesia. Esto es una comedia, no me venga a hablar a mí de asesinatos ni de crímenes, que los hombres no matamos, los que matan son los asesinos, los hombres no violan, los que violan son los violadores’. La violencia no tiene género. Punto y se acabó”, expresó.

Es por eso que Jarque instó al público a asistir al show y persuadirlos a no quedar callados en el momento que sufran abuso en alguna relación y, simplemente, reconocer los errores que se cometen y resolverlos para fomentar la paz.

“¿Qué somos unos queeee...?” también se presentarán en el Teatro Municipal de Hatillo (9 de marzo), Teatro Ideal de Yauco (16 de marzo), el café Punto Fijo en el Centro de Bellas Artes de Santurce (23 de marzo) y en el Teatro América de Vega Baja el próximo 1 de junio.

Los boletos se encuentran disponibles en www.prticket.com.