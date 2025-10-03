Ansioso y un poco nervioso se siente el actor y cantante Joel Mateu con su personaje de gánster en la obra musical “Sister Act”, que sube a escena en el Teatro Tapia de San Juan, el sabado 4 de octube a las 7:30 p.m. y el domingo 5 a las 3:00 de la tarde.

“Estoy superemocionado de volver a trabajar en el legendario Teatro Tapia en una pieza teatral llena contrastes entre el drama y la comedia. En la misma caracterizo a un mafioso que se aprovecha de la inocencia de una joven cantante que desea triunfar”, manifestó.

La comedia musical producida por Danzateatro (Waldo Gonzalez y Javier Lugo), dirigida por Erick Jamil, es protagonizada por Mateu (“Curtis Jackson”) y Adeysha Williams (“Deloris Van Cartier”).

Para el joven artista su participación en el melodrama, totalmente en inglés, ha sido un reto actoral.

“Es un papel exigente porque soy una persona malvada, pero a la vez cómico. El personaje demanda mucha concetración y dominio escenico, porque de malo paso a ser chistoso”, sostuvo.

Al igual que en la exitosa película del mismo título, estrenada en 1992 y protagonizada por la galardonada actriz Whoopi Goldberg, su trama central se desarrolla en torno a la joven Van Cartier, una cantante que sueña con convertirse en una estrella de la música. Accidentalmente, presencia cómo su novio, el gánster Curtis Jackson, comete un asesinato. Entonces, Deloris se ve obligada a acogerse al programa de protección de testigos de la policía y a adoptar una nueva identidad como monja en un convento de Filadelfia.

El elenco también incluye a Julia Pizarro como la madre superiora del convento Queen of Angels, donde se esconde Deloris; Yarel Emill Padilla, en el personaje de “Eddie Souther”, el policia que le tiene miedo a las pistolas y está encargado de proteger a Deloris; Tatiana Meléndez y un talentoso grupo de actores, cantantes y bailarines de School for the Performing Arts.

La versatilidad artística de Joel Mateu -actor, cantante y bailarín-, sumado a su dominio del inglés, le ha permitido participar en varias producciones de comedia y musicales que se han presentado en la Isla, como “Papito Masajito”, “Zayek”, “Jesus Christ Superstar”, “Willy Wonka and the Chocolate Factory”, “Legally Blonde The Musical” y “Disney’s Aladdin”.

Los boletos para “Sister Act” están disponibles en PRTicket.com.