La actriz Johanna Rosaly volverá a las tablas boricuas para mostrar el poder del amor incondicional en la poderosa conmovedora comedia “Hola, Mamá”, que tendrá cuatro funciones del 18 al 21 de junio en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce, como parte del True Colors Fest 2026.

La artista formará parte de la nueva puesta en escena de Producciones Girasol basada en la obra “Conversations with Mother”, del dramaturgo estadounidense Matthew Lombardo, que se estrenó en Nueva York en el 2025.

Ahora la pieza tocará suelo boricua por primera vez en una traducción y adaptación de la misma Rosaly, que contará con la participación del actor Omar Torres.

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“Hola, Mamá” relata una historia profundamente humana que combina humor y emoción para explorar la compleja relación entre una madre y su hijo a través de seis décadas, abordando temas como el amor incondicional, la identidad y las heridas no resueltas que atraviesan generaciones.

Bajo la dirección de Axel Cintrón, la puesta en escena reúne un equipo creativo de primer nivel, como Pamela López en la iluminación, Cristina Robles en la regiduría, Chenan Martínez en la música, y Greg Barreto en el diseño de ambientación.

“Hola, Mamá” busca ser una experiencia teatral íntima, cargada de mucha risa y sensibilidad, que invita al público a reconocerse en los vínculos familiares y en las conversaciones que muchas veces quedan pendientes.

Boletos están disponibles en Ticketcenter o en la boletería del Centro de Bellas Artes.