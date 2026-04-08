Firmes en seguir honrando la diversidad y libertad desde el teatro.

El True Colors Fest vuelve “combativo” a celebrar seis años de historias y evolución con seis nuevas obras enfocadas en las experiencias de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero y ‘queer’ (LGBTQ+) en el Centro de Bellas de Santurce.

Desde el 18 de junio al 26 de julio, la plataforma cultural aspira a llevar a las tablas producciones enfocadas en la importancia de la identidad, expresión, y autonomía, reafirmando el compromiso del festival de lograr una oportunidad única para disfrutar, compartir y aprender de la diversidad.

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“Estos son seis años de historias que se niegan a quedarse en silencio, desde un escenario que se ha convertido en un hogar para quienes creen en el poder transformador del arte y la equidad, y gracias a este escenario es que hoy estamos una vez más aquí, y sin el apoyo de este espacio, la historia sería diferente”, expresó Aníbal Rubio, director del True Colors Fest, en una conferencia de prensa desde el vestíbulo de la Sala de Festivales, donde llegaron los integrantes de las piezas que estarán en cartelera.

¿Y cuáles son las obras que el público podrá disfrutar por seis fines de semana consecutivos desde la Sala Experimental? Primera Hora te comparte información de las próximas puestas en escena.

“Hola, mamá”

Los actores Johanna Rosaly y Omar Torres se preparan para llevar humor y emoción con la obra “Hola, mamá”, la adaptación en español de la pieza semiautobiográfica de Matthew Lombardo que explora el vínculo inquebrantable, complejo y a menudo cómico entre una madre dominante y su hijo gay.

“Yo fui sobrina y hermana de dos personas gay, mi tía Daisy y mi hermano Felipe, y soy madre de un hombre gay, mi hijo Juan Gabriel, y me he sentido identificada con la dinámica familiar”, compartió Rosaly, quien se conmovió al compartir anécdotas sobre sus seres queridos y el orgullo que siente por cómo ellos manejaron su realidad, aún cuando el mundo quería hacerles creer lo contrario.

“Esta pieza es realmente hermosa y creo que todo el mundo tiene que venir con su mamá; y quien no la tenga viva, que traiga su foto porque el amor trasciende el tiempo, y trasciende hasta la vida”, apuntaló la veterana artista.

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“Hola, mamá” se presentará del 18 al 21 de junio.

“Hedwig and the Angry Inch”

Luego de 16 años, el musical “Hedwig and the Angry Inch” vuelve al Centro de Bellas Artes de Santurce para celebrar la vida de una rockera que a través de un concierto electrizante lleva su historia marcada por el amor, la traición, la identidad y la búsqueda de sentirse completa.

“Para mí, presentar esto significa un mundo, porque yo interpreté esta personaje hace cinco años y no me conocía a mí misma, quién yo quería ser, tenía muchas conversaciones en la cabeza. Encontré este rol y dije: ‘voy a hacerlo como yo quiero ser”, expresó el actor y transformista Yan Carlos Díaz, quien revivirá al personaje que nació hace 25 años en el filme escrito y dirigido por John Cameron Mitchell.

La puesta en escena, que contará también con la actuación de Alejandra Reyes, se presentará del 25 al 29 de junio.

“Viene, viene el Drag King”

Vico Ortiz regresa a la Isla del Encanto para darle vida a “Viene, viene el Drag King”, una puesta en escena donde explorará su niñez, la relación con su madre y padre, y cómo llegó a identificarse como una persona no binaria a través del personaje Vico Suave en un espectáculo estilo cabaret/burlesque.

“Yo estrené esta pieza en Nueva York y Los Ángeles el año pasado como ‘Rise of a King’, y lo terminé de escribir una semana antes de que mi abuela falleciera”, contó Ortiz, quien aseguró que de tratarse de una presentación sobre cómo explorar el transformismo se convirtió en un proyecto donde se atreve a revelar sus verdades a sus padres, los actores Gerardo Ortiz y Evelyn Rosario.

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“De explorar mi masculinidad a través del drag, encontré la fortaleza en la femineindad, y empecé a explorar la fluidez entre las dos energías. Así que esta pieza es un ‘burlesque’ del corazón, que mientras me estoy despojando de roja, también me estoy despojando de mi corazoncita”, acotó.

“Viene, viene el Drag King” se presentará del 2 al 5 de julio.

“Seis”

La obra del dramaturgo uruguaro Feredico Roca basada en los feminicidios de seis mujeres transgénero llegará al True Colors Fest para trazar un recorrido que muestra los prejuicios, la soledad, el abuso y la incomprensión que enfrenta este sector de la comunidad LGBTQ+.

“Para mí, esta pieza es importante no solamente por la conexión que tenemos, pero también porque el tema de la comunidad trans se ha tocado en pasadas ocasiones, la visión que trae ‘Seis’ es una bien distinta, es una violencia radical que tenemos que atender”, compartió Edwin Ocasio, director de Producciones Contraparte, asegurando que la puesta en escena no solo busca humanizar a una población que sigue atropellada por la ignorancia del pueblo y la opresión gubernamental.

“Tenemos que seguir siendo combativos y este proyecto nos da esa posibilidad. Y aquí no es suficiente ponernos en sus zapatos con una narrativa vacía. Hay que poner la acción donde se pone la palabra”, manifestó el también dramaturgo sobre la obra dirigida por Miguel Bando.

“Seis” se presentará del 9 al 12 julio.

“Vestido de mujer”

La actriz y productora Lynette Torres se prepara para llevar diversión y reflexión con “Vestido de mujer”, la adaptación en español de “La leyenda de Georgia McBride” que relata la historia de Casey, un imitador de Elvis Presley que por problemas económicos en una barra en Florida se ve obligado a explorar el “drag” para sustentar a su esposa, Jo, y su futuro bebé.

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“Al entrar al ‘drag’, empieza a conocer sus prejuicios, así como interesarse por este mundo y hasta une a su familia en el proceso. Así que esta es otra forma de ver este escenario”, compartió Torres.

La pieza contará con la actuación de Félix Chevremont, quien será la transformista que sacará a Casey de la zona cómoda, y lo ayudará a salir del abismo fiscal que vive.

“Vestido de Mujer” se presentará del 16 al 19 de julio.

“Todos hablan de Jamie”

El True Colores Fest cierra con broche de oro con la adaptación teatral de “Todos hablan de Jamie”, una historia que a través de la música mostrará la importancia la diversidad, la autenticidad y el poder de atreverse a ser uno mismo desde joven.

“Es un musical para sentirse bien, para hacernos reír, que cuenta la historia de Jamie New, un adolescente de 16 años que quiere ser ‘drag queen’, y enfrenta los prejuicios de sus compañeros de la escuela y su familia por este sueño de ser él mismo”, compartió Modesto Lacén, quien le dará vida al padre de Jamie, quien asegura que la figura invitará al público a reflexionar y ser más comprensivo sobre lo que es ser distinto.

“Cuándo uno entiende, uno puede abrir su corazón, tener más empatía y respetar, sobre todo”, destacó el histrión.

La actriz Denise Quiñones, quien encarnará a la madre del protagonista, asegura sentirse orgullosa de unirse al festival que honra el talento y fortaleza de la comunidad LGBTQ+, que la ha “abarrotado de tanto amor”.

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“Siempre es un honor estar envuelta en este tipo de historias que celebran su vida, su lucha, que sepan y que sientan que tienen mi apoyo, mi voz, mi cuerpo, mi todo para enaltecerlos y celebrarlos”, resaltó la Miss Universe 2001.

Fofe Abreu, por otro lado, llevará a las tablas a la figura de Hugo, responsable de crear el alter ego de Loco Chanelle, quien le “tirará flores” a Jamie para que viva su sueño.

“Estoy muy emocionado de formar parte de su proyecto, especialmente en este momento histórico, donde parece que estuviéramos teniendo un retroceso, a pesar de todas las luchas que tuvimos en el siglo XX, y ahora se están revocando todos esos triunfos”, destacó el vocalista de Circo, que afirmó sentirse “asustado” y “pompea’o” de realizar “drag” por primera vez en los escenarios.

“Todos hablan de Jamie” se presentará del 23 al 26 de julio.