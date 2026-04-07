El teatro fue su primer amor. Lo descubrió en escuela elemental cuando le propusieron hacer el personaje principal de la famosa obra “El principito”. Pero el encanto por entretener llegó mucho más temprano, cuando apropiaba la iniciativa de hacerse cargo de deleitar con su inventiva en reuniones familiares o de amistades.

“Desde que tengo uno de razón, desde chiquitito, era algo que me gustaba. Cuando me presentaban en la familia era ‘ahí llegó el artista, ahí llegó el actor’, desde siempre”, reveló JC Martínez, quien en 2024 se integró oficialmente al programa “Raymond y sus amigos” (Telemundo). “Yo era de los que hacía ‘talent shows’ en las fiestas de la familia. Yo era el único participante, pero les cantaba, yo les bailaba”, subrayó entre risas al rebuscar en los recuerdos.

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Si bien el mundo artístico iba ganando interés, no tenía claro cómo encaminarse para sobresalir a nivel profesional en el mundo actoral. “En algún punto sí llegué a querer ser actor y trabajar en televisión, pero todavía no estaba definido sobre cómo se hacía, qué había que estudiar, cómo uno se preparaba para eso porque en mi familia no había nadie que hubiera estudiado teatro o que tuviese esos conocimientos de cómo educarme y ejercerlo como profesión”.

La oportunidad en “El principito” se convirtió en una de las experiencias clave en su aspiración. “Janibeth Santiago era maestra en mi escuela, pero de cuarto año. Yo estaba en sexto grado y ella le preguntó a mi mamá, que era maestra también en la escuela, si me gustaría estar en una obra de teatro que iban a montar con los de cuarto año y me querían en el personaje de ‘El principito’. Janibeth siempre pensó como que ‘él lo puede hacer’”, dijo sobre la sugerencia de la actriz, quien es una de las fundadoras de la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral (LIPIT).

“Tan pronto me hicieron la propuesta, yo dije que sí, inmediatamente. Me puse a entrenar. Me puse a ensayar y definitivamente descubrí esa magia de lo que era el teatro. Fascinante ver todo lo que conllevaba, desde la iluminación, la escenografía, memorizarme las líneas para poder hacer un personaje que era distinto. Eso me abrió la mente sobre las infinitas posibilidades de poder hacer distintos personajes. Desde ahí me enamoré de lo que era el teatro”.

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Fue durante sus estudios en la Universidad del Sagrado Corazón cuando se concentró en potenciar su talento. “Yo entré por comunicaciones, por producción de televisión y un ‘minor’ en teatro porque yo quería también conducir programas de televisión, actuar a la vez. Pero eventualmente me gustó mucho más el teatro. Empecé a trabajar en teatro y dejé la producción de televisión porque no me encantaba. No me veía sentado, editando, haciendo todo eso, así que todos los proyectos de comunicación, literalmente, yo decía ‘ah, pues me graban a mí, y ustedes editan’”, reveló entre risas José Carlos Martínez Echandi. “Me terminé cambiando a teatro”.

El salto a la televisión

La persistencia fue aliada en su afán por darse a conocer en el ambiente artístico. Luego de graduarse de la universidad, participó en diversos proyectos teatrales, algunos de ellos, voluntarios, para ir construyendo su trayectoria. A la par, laboraba en diversas tiendas para ganar su sustento.

“Yo trabajé diez años en tiendas y servicio al cliente. Desde mi primer año de universidad hasta 2022, yo trabajaba en tiendas ‘full time’. Cuando me surgían obras de teatro, no podía cogerlas todas, pero trataba de hacer lo más que podía, y si no me daban las fechas para ensayo, renunciaba”, afirmó contundente el también creador de contenido en las redes sociales. “Yo sí tenía ese sueño de vivir del teatro, pero reconocía que iba a ser un camino que no necesariamente iba a llegar rápido”.

La oportunidad mayor en la televisión llegó con el personaje de “Papá Soltero” en “Raymond y sus amigos”. “La productora me fue a ver a varias obras de Teatro Breve y otras obras de teatro que yo estaba haciendo, y me extendió una invitación para ir al programa porque Tony Mojena había visto mis videos en redes y cómo interactuaba en las obras y todo, y me quería conocer. Me llevaron de invitado a un programa y les gusté. Me volvieron a llevar para un segundo. Ya para el tercero tuve la oportunidad de estar en ‘Men in City’ y subió el personaje del ‘Padre Soltero’. A la gente le gustó lo que estaba haciendo, se enamoraron del personaje y poco a poco, hasta que me dejaron ya fijo”.

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El artista repasa el cariño que guarda hacia el peculiar papel. “‘Padre Soltero’, al ser el que me dio exposición masiva, para mí significa mucho porque me ayudó a acercarme a la gente y a mantenerme en la televisión, a dar ese paso y llevar alegría a los distintos hogares”, sostuvo pensativo. “Desde que salí a la calle, esa primera vez que salí en el programa, ver niños, personas mayores, personas de mi edad, que puedan ver el personaje, reírse con él, contarme que se identifican o que simplemente llegan a su casa con problemas, con situaciones y que ponen el programa y se ríen con el personaje, para mí eso es mágico”.

Felizmente enamorado

El actor reveló cuánto atesora la química que lo ha unido a su pareja por más de una década. “Llevamos 13 años juntos”, celebró sobre su relación con Ángel Pacheco. “Yo siento que ha sido clave dentro de lo que es mi desarrollo. Y dentro de lo que es la vida artística, ha vivido conmigo todas estas etapas, desde cuando solamente trabajaba en la tienda, cuando estaba estudiando. Ha pasado esas tristezas cuando no me cogen para un ‘casting’, esas alegrías cuando me cogen en proyectos que yo sueño y anhelo”, detalló con marcado aprecio, y repasó cuando surgió la chispa que los conectó.

“Nos conocimos en la universidad e inmediatamente hicimos ‘click’. A él le encanta el teatro, así que eso era algo que para mí era muy importante, que le gustara. Y sobre todo, yo creo que el que sienta admiración por lo que yo hago. Es para mí muy bonito e importante”. La complicidad que le ha demostrado en su anhelo profesional es otro aspecto de peso.

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“Para mí fue crucial también en el momento donde tuve que decidir, ‘mira, quiero hacer esto, necesito lanzarme, no necesariamente voy a tener éxito de entrada, pero me quiero zumbar a la actuación de lleno’, y contar con su apoyo y que me dijera ‘hazlo, yo te voy a ayudar, te voy a apoyar’”, detalló. “Me dio cierta seguridad a lanzarme. Incluso, me hizo entender un poco… que a mí me parece increíble… que confiara más en mi talento que yo mismo. Así que es muy importante para mí él en mi carrera y en mi desarrollo”.

De paso, reflexionó sobre lo que considera prioridad para que una relación de pareja sea exitosa. “Yo creo que se admiren el uno al otro. Y que haya comunicación, que es clave para todo”, aseveró con énfasis. “En mi caso, por ejemplo, que yo salgo tarde de ensayos, que no necesariamente tengo un horario fijo, yo creo que es bien importante eso, la comunicación. Y obviamente, el que se admiren como persona”.

Emocionado con “School of Rock”

Darle vida a “Ned Schneebly” en la obra teatral “School of Rock: El musical” lo llena de entusiasmo. “Es mi primera oportunidad profesional haciendo teatro musical. Yo soñaba con trabajar con BAS Entertainment”, dijo sobre la casa productora de la pieza que estrenará este 10 de abril en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Me encanta porque es algo que es nuevo para mí, que voy a cantar. Cuando me invitaron a audicionar, sin duda dije que sí”. Inspirada en la película de 2003, “Ned” es amigo de “Dewey Finn” (Juan Pablo Díaz), el guitarrista que se hace pasar por maestro sustituto e inspira a un grupo de estudiantes para romper expectativas y apostar a ser auténticos.

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“‘Ned’ es un personaje que, aunque es muy distinto a mí en ocasiones… quizás no todo el mundo tiene esa oportunidad de ir tras sus sueños. En este caso él decidió optar por quizás un trabajo 8:00 a 5:00, ser más responsable dentro de lo que él piensa que es responsabilidad para poder pagar sus cuentas, y dejó quizás un poquito al lado su sueño de ser un artista de rock por tener esta vida más estable dentro de él. En ese aspecto quizás no me identifico, pero sí puedo identificarme con que siempre se ha quedado con esa espinita de querer vivir de lo que ama hacer, de ir tras sus sueños, de poder ser él mismo’.

Por otro lado, aunque le encanta realizar comedia, el drama se incluye entre los géneros que le atraen. “Yo me aburro con facilidad y siento que la actuación me da esa posibilidad de tener un reto constante en personajes nuevos, convivencias nuevas, con edades diferentes”, confesó. “Es algo que me gusta de la actuación, que uno siente que constantemente está evolucionando. Igual me puedo enfrentar a retos de drama, teatro musical. Igual el cine, que es otro medio diferente”, sostuvo el artista, quien cuenta con papeles en los filmes “Los mecánicos”, “Los mecánicos 2” y “Cinco estrellas”.

Cuando mira sus inicios, se siente convencido de la importancia de trabajar por sus aspiraciones. “Yo soy bien soñador”, manifestó. “Me encanta el camino que me ha tocado recorrer porque me ha hecho apreciar y valorar más lo que estoy viviendo hoy”, dijo. “Estoy eternamente agradecido con todas las personas que me han dado la oportunidad, que han creído en mí”.

Los boletos para “School of Rock: El musical” están disponibles a través de www.ticketera.com y en la boletería del CBA de Santurce.