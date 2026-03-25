El histórico Teatro Francisco Oller reabrió sus puertas este martes en Bayamón, marcando el regreso de uno de los espacios culturales más emblemáticos que abonará a un impulso significativo para la actividad artística y económica del municipio.

El comunicado de prensa detalla que la reapertura del Teatro Oller se dio mediante un acuerdo de colaboración avalado por la Resolución núm 180 de Legislatura Municipal, “mediante la cual la empresa Duars Venue LLC, se encargará de la administración, operación y el mantenimiento de las facilidades, y el municipio por su parte, recibirá el 8% de los ingresos netos que reciba el operador durante la vigencia de seis años que dura el contrato”.

PUBLICIDAD

Con capacidad para aproximadamente hasta 800 personas, el teatro combina su legado histórico con mejoras en infraestructura y en su equipo, y está disponible para todo tipo de eventos, desde teatro, conciertos y privados. Anunciado en 2020, el proceso de renovación modernizó las instalaciones sin perder la esencia histórica del Teatro Oller. La inversión por parte de Duars Venue incluyó más de $50,000 en equipo técnico y, con su reapertura, se logra la creación de 40 empleos, directos e indirectos, agrega la nota de prensa. Se estima que el teatro realizará unos 150 eventos al año por los que podrá recibir alrededor de 90,000 visitantes para generar un impacto económico de $5 millones.

El teatro, localizado en el casco urbano de la ciudad, se inauguró en 1938 por la familia Oller. La estructura nació como una moderna sala de cine de estilo Art Deco. Su época de mayor esplendor transcurrió entre las décadas de 1940 y 1980, cuando “se consolidó como un punto de referencia cultural y social, proyectando películas, acogiendo producciones teatrales y sirviendo como escenario de múltiples eventos comunitarios”.

El alcalde, Ramón Luis Rivera Cruz, se mostró complacido con este logro. “Hoy damos la buena noticia de que finalmente encontramos una alternativa viable para reabrir el icónico Teatro Oller, la cual fomentará actividades culturales y artísticas, al tiempo que contribuirá al desarrollo económico del casco urbano. Las alianzas con el sector privado y las instituciones sin fines de lucro han probado ser efectivas”.

Por su parte, Eric Duars, presidente de Duars Venue expresó: “Este proyecto nace de la necesidad de preservar y revitalizar espacios que son esenciales para la vida cultural. El Teatro Oller no es solo un edificio histórico, es un lugar donde el arte, la música y la creatividad cobran vida. Queremos que este espacio siga siendo un punto de encuentro para artistas y nuevas generaciones que buscan experiencias culturales únicas. Le agradecemos al honorable alcalde y a los miembros de la asamblea municipal por la confianza depositada en este servidor para esta colaboración”.

PUBLICIDAD

Eduardo Cajina, quien fungirá como gerente de operaciones, reveló varios de los objetivos con el proyecto. “Tras su renovación, el Teatro Oller ahora ofrece un espacio moderno y cómodo para todo tipo de eventos, desde espectáculos educativos, corporativos y culturales. Nuestra meta es que más personas puedan disfrutar del teatro, la música y otras presentaciones, manteniendo vivo el legado de este icónico espacio cultural”.

Entre los próximos eventos en el Teatro Oller se incluyen el show de Bebo Dumont el sábado, 28 de marzo, y la presentación de Alex Ferreira el viernes 1 de mayo.