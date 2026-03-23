La sala de teatro y espectáculos Felipe Rodríguez de Bellas Artes de Caguas (BAC) se remontó a los años 20 con el espléndido regreso del musical “Chicago” en tres funciones llenas el pasado fin de semana. El próximo viernes, 27 de marzo, tendrá una cuarta cita para el público.

Producido y dirigido por Félix José Colón Rolón para Taller Artístico de Caguas (TAC), el comunicado de prensa destaca que este famoso musical volvió a las tablas locales después de 23 años, “con una puesta escénica impecable”. Montaje, actuaciones, música, bailes, vestuario, maquillaje, escenografía e iluminación armonizaron perfectamente, ofreciéndole a la audiencia una producción de gran calidad artística.

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Denise Quiñones como “Velma Kelly” y Didi Romero como “Roxie Hart” se apoderan del espacio con su dominante presencia, natural picardía y fuerza vocal extraordinaria. “El acompañamiento en vivo de la orquesta dirigida por el maestro Ángel “Cucco” Peña eleva cada interpretación, logrando suavizar o acentuar cada línea de los personajes”, resalta la nota de prensa, y agrega que “Marian Pabón es audaz y chispeante como “Mama Morton”; Víctor Santiago sostiene su versatilidad escénica con una fabulosa interpretación del abogado “Billy Flynn”; Luis Ponce consigue conmover como “Amos Hart” y Julián Gilormini es un espectáculo en sí mismo como “Mary Sunshine”.

“Chicago” se presenta completamente en español. El espectáculo visual a cargo de Milton Cordero resulta tan elegante como efectivo al momento de ubicar cada escena. El cuerpo de baile dirigido por Danny Lugo, asimismo, complementa la historia con sensualidad y gracia, además de tener una activa participación asumiendo roles. El vestuario fue diseñado por Sanel Rivera y la imagen creada por Bryan Villarini para cada personaje.

Los boletos estarán a la venta desde el martes, 24 de marzo, a las 10:00 am, a través de Ticketera.