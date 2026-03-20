El cantautor Beto Cuevas vuelve a pisar tierra puertorriqueña para llevar su espectáculo “Beto Cuevas Acústico”, que se dará el sábado, 5 de septiembre, a las 8:00 de la noche, en el Coca-Cola Music Hall.

“Este formato acústico me permite reencontrarme con las canciones desde un lugar más honesto e íntimo. Me emociona mucho poder compartir este espectáculo con el público de Puerto Rico, que siempre me recibe con tanto cariño”, expresó Cuevas, sobre el concierto producido por R&M Entertainment, en un comunicado de pren

El concepto de la nueva puesta en escena surge del proyecto acústico que el cantante lanzó el año pasado, inspirado en el histórico álbum “MTV Unplugged” de la banda La Ley, como parte de la serie de “MTV Unplugged”.

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Ese disco es considerado no sólo como uno de los más influyentes del rock latino, sino que marcó un momento clave en la carrera del grupo chileno, del cual Cuevas fue vocalista durante 19 años.

La propuesta acústica fue grabada en el Teatro Teletón bajo la dirección del productor Humberto Gatica, quien también participó en la producción original.

“Beto Cuevas Acústico” presentará nuevas versiones en formato acústico de canciones que marcaron su trayectoria, destacando sus éxitos como solista y algunos de los temas más emblemáticos de La Ley.

“Estamos muy entusiasmados de poder traer nuevamente a Beto Cuevas a Puerto Rico con un espectáculo tan especial. Esta propuesta acústica permite conectar con el público de una manera más cercana e íntima”, expresaron Roberto Roca y Sireno Mesa, los productores de R&M Entertainment.

La presentación marcará el esperado reencuentro del artista con el público puertorriqueño, luego de su última visita en 2014 junto a La Ley. El concierto forma parte de una gira de 10 fechas que comenzará el 26 de marzo en Los Ángeles y recorrerá ciudades como Nueva York, Chicago, Miami, Dallas y Houston, entre otras.

A lo largo de su carrera, Cuevas es considerado como una de las voces más importantes del rock en español. Como vocalista de La Ley y en su etapa como solista, recibió múltiples reconocimientos, incluyendo premios en los Latin Grammy Awards, además de galardones de MTV Video Music Awards Latinoamérica y Premios Lo Nuestro.

Los boletos para “Beto Cuevas Acústico”, ya están disponibles en Ticketera.com.