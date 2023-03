Cada una inmersa en los ensayos, dándole su fuerza, sus matices y sus cuerpos a sus respectivos personajes, han llegado a cuestionarse, ¿por qué nos metimos en esto? Ciertamente no es cualquier trabajo. Johanna Rosaly y Alfonsina Molinari subirán a escena por primera vez solas para estelarizar el drama “Buenas noches mamá”, obra de Marsha Norman, ganadora del Premio Pultizer a la Mejor Obra de Teatro en el 1983.

La primera vez que pisaron juntas un escenario fue en el 1987 con la obra “Mujeres”. En esa ocasión, los personajes no se relacionaban. Desde entonces han compartido escena en múltiples ocasiones, si no es que Rosaly le adapta algún texto para que Molinari lo ejecute como productora, pero nunca antes actuaron solas.

Esta puesta escénica marcará este fin de semana el cierre de la segunda edición del Festival de Teatro de la Mujer en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón. Es una pieza dura, emocionalmente cargada, que coloca a una madre (Elba) ante la decisión de la hija (Jessie) de terminar con su propia vida. La hija no está movida necesariamente por el sufrimiento, detalla Rosaly, sino porque entiende que es lo mejor que le puede pasar.

Es un toma y dame, un mano a mano que tenemos, pero tengo que confesar que vivo en un asombro de admiración por la capacidad de Alfonsina. Estoy asombrada de ver a una actriz tan completa, tan sólida, tan segura, tan capaz, tan versátil, tan de muchas tonalidades, de muchos gestos, que me siento totalmente acompañada en el escenario” - Johanna Rosaly, actriz

La crisis que se presenta, con raíces en la salud mental, afortunadamente se distancia de la realidad de ambas actrices, pero no deja de estremecerlas, sobre todo cuando a Molinari como “Jessie” le corresponde decirle a la madre líneas tan desgarradoras como, ”y si tú no eres suficiente y si la única forma de apagar mi dolor es dejando de estar aquí para no estar contigo”. Rosaly lo cuenta y la voz le tiembla por la emoción repentina.

“Cómo se puede oír una cosa así en toda la sinceridad de la actriz, que es mi hija y que no me duela. Es un momento en que yo prácticamente me tengo que agarrar, porque es devastador”, dice la artista.

Alfonsina Molinari como "Jessie" y Johanna Rosaly como "Elba" interpretan a una hija que le comparte a la madre el deseo de terminar con su propia vida. ( Miguel J. Rodriguez Carrillo )

“Buenas noches mamá” expone el tema del suicidio, pero es el pretexto de la autora para provocar una profunda reflexión sobre el alcance de los padres respecto a la vida de los hijos. ¿Son realmente nuestros?

“Es un problema extremo y gracias a Dios la mayoría de las familias no tienen que vivir con esta problemática específica, pero todas las familias tienen que vivir con hijos adultos, o ni siquiera adultos, tomando decisiones que no son las que los padres quisieran. Decisiones que quizás le pueden hacer mucho daño emocional, físico, económico, y llega un momento en que los padres, lamentablemente para ellos, tienen que decir, ‘es su vida’ ”, expone Molinari, también productora de la pieza. “Pasa con parejas, con drogas, empleos, asuntos criminales, cuántas madres ven que sus hijos están en malos pasos y qué van a hacer, ¿amarrarlos a una reja?”, agrega.

A “Elba” la atormenta el no haber podido conectar con su hija desde que era niña, por el apego que tenía con el padre. En la etapa adulta cree que logra esa conexión, sin embargo, la vida le da otra sacudida.

“En el caso de ‘Jessie’ su decisión de cometer suicidio no viene del dolor, viene de la ponderación de su vida. Tras un análisis exhaustivo que viene haciendo durante mucho tiempo, ella ha llegado a la conclusión que no tiene sentido seguir sufriendo. De hecho, la madre le pregunta, ‘estás cansada, estás herida, qué es lo que pasa’, y no hay una respuesta, porque realmente no es por que esté sufriendo, es porque no quiere seguir, es su voluntad, es la decisión más difícil para una persona y para los que le rodean, respetar esa decisión”, abunda Rosaly.

Creo que la gente la puede disfrutar mucho; aunque el tema específico del suicidio no sea algo que les afecte (a toda persona), lo que van a ver es una problemática entre dos mujeres que se aman profundamente y también que se resienten profundamente y no hay buenos ni malos” - Alfonsina Molina, actriz y productora

Un reto en la dirección

La actriz, directora y profesora Norwill Fragoso creció escuchando el nombre de Johanna Rosaly. Luego, cuando su pasión se alineó hacia la actuación, quiso ser una actriz como ella. Ahora le correspondió dirigirla.

“¿Qué voy a dirigir yo a Johanna Rosaly?”, fue su primera reacción cuando Molinari la contactó por segunda vez para que llevara la dirección de una de producciones en este festival. La primera fue “Yo amo a Shirley Valentín” en el 2022. “Me invadieron los nervios, la incertidumbre, porque hay mucho respeto. Yo crecí teniendo ese nombre en mi mente y aspirando ser algún día ese tipo de actriz y pues, me satisface mucho saber que en efecto puedo volverlo a hacer, porque quiere decir que Alfonsina como productora y actriz se sintió complacida con el trabajo que hice el año pasado y me otorga este privilegio de poder trabajar con las dos, dirigiéndolas por primera vez, juntas en un proyecto. Es una bendición”, agradece Fragoso durante la pausa durante un ensayo en la terraza de Molinari.

Para la actriz resulta un trabajo muy intenso a nivel dramático, sobre todo por las líneas que escucha a través del personaje de la hija. ( Miguel J. Rodriguez Carrillo )

El desarrollo creativo de esta puesta en escena está siendo tan familiar como (casi) íntegramente femenino. “¡Hasta la perra!”, exclama Rosaly en referencia a Brisa, la mascota de la familia Castro-Molinari, que ha sido testigo activa de los ensayos. Junto con Fragoso, Rosaly y Molinari, trabajan Cristina Robles como regidora de escena, María José en utilería y Miguel Rosa en el diseño de luces y escenografía.

El Festival de Teatro de la Mujer promueve, precisamente, el trabajo y la colaboración de mujeres en todas las facetas del teatro, sin excluir a los hombres. Es un ambiente que para Fragoso representa el paso en la dirección correcta hacia la equidad.

“Yo quiero vivir en equidad”, subraya la directora.

Los boletos para “Buenas noches mamá”, obra que promete un deleite escénico, están a la venta de PRticket.com.