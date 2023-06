Desde que cargó sus maletas y emigró hacia Los Ángeles, California, en busca de otras oportunidades de vida y profesionales, han transcurrido 22 años. Pero, para su fortuna, cada vez que regresa a la Isla, el público puertorriqueño que lo conoció a través de las comedias en la televisión local, aún lo recibe como si nunca se hubiera ido.

“Es una cosa brutal”, dijo sorprendido el comediante Johnny Ray. “La gente me habla como si hubiese tenido programa de televisión ayer”.

Esta nueva visita al país tiene nombre: “Esto, sí es un f*kng show”, el nuevo espectáculo de comedia para adultos que presentará el 15 de julio en el Centro de Bellas Artes en Santurce; el 22 de julio en el Bellas Artes en Humacao; el 29 y 30 de julio en el Teatro Yagüez, y el 5 de agosto en el Centro de Bellas Artes en Caguas.

“Siempre estoy sumamente agradecido de que el público me da la oportunidad de estar frente a ellos”, expresó, quien nuevamente abrirá las maletas para sacar de allí a varios de los personajes que le ganaron popularidad en los terminados programas Esto no es un show, No te duermas y Minga y Petraca.

El juez “Moña Blanca”, “Juan Basó”, “Swami La Raj”, “Petraca” y no puede faltar, “Ya ustedes saben quién”, serán algunos de los personajes que lo acompañarán en escena. La producción incluirá además un breve stand up comedy como apertura -”sobre lo que la gente espera de mí, a este edad”- y extractos de “Esto no es show” durante las transiciones por cambio de vestuario e intermedio.

Este es un espectáculo que Johnny Ray comenzó en el 2015, lo continuó en el 2016 y lo retoma este año, actualizado según las incidencias sociales, políticas y culturales, y las presenta de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los personajes.

Los chamaquitos que me veían (en televisión) son los que pagan la taquilla por ir a verme” - Johnny Ray, comediante

El intérprete asume cada reencuentro con el público con la responsabilidad que implica presentar un show que al menos satisfaga las expectativas de una audiencia que conoce su trayectoria en la comedia y el baile.

“Sé lo que puedo dar; mi ansiedad siempre es que lo que haya escrito nuevo, lo que voy a presentar, guste”, manifestó.

Johnny Ray reconoce que la pantalla local dejó de ser una plataforma para él. No solo porque en su mayoría apela a un público adulto mayor, sino porque no hay los recursos que tuvo durante su época de gloria en la televisión.

“Hay talento, porque hay talento brutal en este país y se demuestra a cada rato, en diferentes renglones, en diferentes partes del mundo, pero la televisión como tal no es un instrumento como lo era hace 20 años. Se usa para comerciales, noticias, programas que son más fáciles de producir, que son de información, pero una persona como yo no tengo esa plataforma, porque no hay presupuesto para producir”, expuso.