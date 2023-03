El actor, pintor y músico Johnathan Dwayne regresó a las tablas tras diez años de ausencia con “La Carreta, el musical”, actualmente en cartelera en el Centro de Bellas Artes de Santurce. En la pieza teatral, dirigida por el dramaturgo Gil René, Dwayne tiene doble participación: personifica a un turista silente y a “Mr. Parkinson”, un evangelista.

El artista, quien aseguró sentir un manojo de emociones que van de la alegría al miedo, pasando por la ansiedad por su “come back” al teatro, ofreció detalles de su personaje.

“Hago el papel de un predicador con ademanes de reconocidas figuras norteamericanas. Es un personaje cómico que me estoy disfrutando. La moraleja que encierra es el choque cultural que puede existir entre los norteamericanaos y puertorriqueños, de una forma jocosa”, explicó.

Dwayne tuvo que hace un paréntesis en su carrera actoral para cuidar de dos familiares enfermos.

“Mi hermano de padre, Jancy, y mi tía Ada Luz se enfermaron y no tenían quién los cuidara. Asumí la responsabilidad de atenderlos y ofrecerles calidad de vida. Como el teatro requiere de mucho tiempo y ensayos, me confligía con su atención, por lo que pospuse las tablas y me dediqué de lleno a cuidarlos”, reveló.

Agregó que, “fue la mejor decisión que tomé. Ellos murieron y en mí quedó una satisfacción personal muy grande, por haber estado para ellos cuando más necesitaban. Un dato curioso sucedió el día que murió mi hermano, en medio de sus alucinaciones, dijo que me veía nuevamente en el escenario. Sus palabras se hicieron realidad días después al encontrarme en el supermercado con Aníbal Rubio, productor de “La Carreta”, y éste ofrecerme un personaje que tenía disponible. Acepté de inmediato y aquí estoy”, sostuvo.

Durante el tiempo que estuvo alejado de los escenarios, participó en dos películas por tener tiempo disponible en las madrugadas para las filmaciones: “Ana”, en la cual compartió papeles con el famoso actor cubano Andy García, y en el filme “Replicas”, que se encuentra disponible en Neflix.

El versátil artista es miembro activo de la Sociedad Puertorriqueña de Caricaturistas y participa en distintas actividades públicas y privadas pintando caricaturas solicitadas por el público. También es parte del nuevo podcast “Backstage”, sobre lo que pasa tras bastidores en el negocio de la música junto a Jorge Arraiza (Fiel a la Vega) y Joe Mejías, quienes se encuentran en conversaciones para el posible retorno de la agrupación Words Four Two.

“La Carreta, el musical” sube a escena nuevamente el sábado y el domingo.