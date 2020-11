Pandemia y elecciones son dos temas obligados en la actualidad isleña, capaces de desatar pasiones, pero cuando se abordan desde el humor, el tono es otro, y el resultado puede ser mucho más sanador. Eso es casi una garantía cuando los responsables de provocar la risa son dos grandes de la comedia nuestra, los actores Jorge Castro y René Monclova, quienes se unen nuevamente, pero esta vez para presentar un show de stand up en la modalidad virtual.

“Pa' que tú lo sepas.” es un espectáculo que comenzaron al final del 2019, entre Puerto Rico y Estados Unidos, y una vez entró al vocabulario global el término COVID-19, se paralizó. Ahora resurge con una versión cónsona con la realidad, “Pa’ que tú lo sepas... pandémico”, el cual estrenarán este sábado, 14 de noviembre, a las 8:00 p.m., desde la plataforma de vídeos YouTube.

Los acompañarán sus socios más leales, “Lolo Bond”, “Segismundo”, “Berengeno” y los borrachitos, “Pepe” y “Paco”. Como invitada estará la actriz Alfonsina Molinari.

“Es inevitable que hablemos de la pandemia, es inevitable que hablemos del proceso eleccionario que acabamos de pasar, pero realmente la pandemia es un tema que todavía es muy difícil, es muy poco lo que se puede hacer que dé gracia, porque nos tiene encerrados, porque influye en la salud; sí se menciona y se trata con un poco de humor, por ejemplo, ‘Lolo’ trata de enseñarle a ‘Segismundo’, a su eterno jefe, cómo conquistar a una mujer en medio de una pandemia, que para un hombre virgen de 50 años, eso es patético”, anticipó Monclova.

“Los borrachitos”, asimismo, están en proceso de adaptación dentro de la barra donde comúnmente ahogan sus aciertos y desaciertos, porque ya no es solo el lugar donde se dan “el palo”, ahora también les toman la temperatura, les suministran alcohol (no apto para tomar) y casi les obligan a comer para justificar la apertura del establecimiento.

Es desde esa perspectiva de la nueva cotidianidad que traerán al escenario del Cinema Bar, en el Viejo San Juan, el tema de la pandemia, pues son conscientes que es uno sensitivo.

“Es más bien cómo la pandemia, el COVID, ha incidido en nuestro intento de normalizar nuestras vidas”, especificó Monclova, que al igual que su colega, ha tomado medidas de precaución entre su núcleo familiar para reducir el riesgo de contagio del coronavirus.

Esta dupleta, "Lolo Bond" y "Berengeno", hará su análisis post-elecciones.

La mirada al proceso eleccionario que ahora entra en etapa de escrutinio general recae sobre el agudo “Berengeno” y su partner, “Lolo”. “Siempre lo hacemos más desde el punto de vista de una persona común, en ese caso ‘Lolo’ y ‘Berengeno’ son un poco la conciencia de este pueblo, de cómo piensa el pueblo, de cómo ve las cosas”, detalló Castro.

El show lo grabarán este viernes, como si transcurriera en vivo, ante un público reducido conformado por familiares y amistades, y se transmitirá el sábado desde un canal en YouTube, al que podrán acceder quienes compren los boletos en: delavegaevents.com. Esto les permitirá a los artistas una mayor seguridad de calidad y conexión en la transmisión, a la vez tendrán la respuesta inmediata del público presente que tanto se ha perdido en esta modalidad virtual.

Deseosos de regresar al teatro

Jorge Castro y René Monclova reconocen que este tipo de show virtual responde a la necesidad de seguir trabajando en medio de la pandemia, pero igualmente están convencidos de que no sustituye la magia del teatro.

“Espero volver a hacer teatro, porque es lo que más me gusta hacer. Esto es parte de nuestra realidad, y uno de puede gufear también esta conexión virtual, pero esperaría que no fuera algo para siempre”, dijo el intérprete de “Berengeno” y “Segismundo”.

Monclova, igualmente, añora la interacción con la audiencia. “Todos estos experimentos que se están haciendo virtuales son un resuelve en tiempos de pandemia, pero no van a sustituir ni el cine ni la televisión ni el teatro. Hasta el momento no he visto ninguna experiencia virtual que diga, ‘Eso es perfecto, por ahí es que nos podemos ir’. Hay unos mejores, unos interesantes, otros mejor traídos, pero realmente el contacto directo con el público que te da el teatro, no es sustituible”.

Esperanzados con la nueva Legislatura mixta

Para ambos actores, la integración de líderes de distintos partidos para la Cámara de Representantes y el Senado, como resultado de las elecciones generales, es una luz dentro del complejo escenario político de la Isla.

“Nunca ha sido más auspicioso este cambio que está pasando en términos del comportamiento electoral del país, porque lo que viene por ahí con la Junta de Control Fiscal es caña, y nada mejor que haya gente que se oponga abiertamente a la presencia de la Junta, que no sean un sello de goma para aprobar todo lo que dice”, puntualizó Monclova. “Me parece muy esperanzador todo lo que está pasando”, sostuvo, mientras Castro se sumaba a esa opinión optimista.

“Nada más uno vez el mapa de cómo se votó en Puerto Rico y los partidos minoritarios y la repercusión que tuvieron y la respuesta que han tenido en el electorado, básicamente le están diciendo al bipartidismo ya no confiamos en ustedes; todavía son los partidos que más dominan los votos, pero de seguir así, es posible que se eliminen con el tiempo, así que creo que el pueblo le está pidiendo al Gobierno que trabaje en consenso, le está pidiendo transparencia y ha puesto en la Legislatura a miembros de otros partidos para que haya más fiscalización”, apuntó.