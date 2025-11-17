Por más de 50 años, el reconocido periodista Jorge Rivera Nieves ha llevado diariamente el acontecer noticioso con responsabilidad, credibilidad y jovialidad ante las cámaras de “Telenoticias” (Telemundo).

Y con su habitual carisma y sencillez, el periodista presentó el lunes uno de sus sueños profesionales y que deja plasmado el hombre fuera de la pantalla de los noticiarios.

“Anecdotario de un periodista silvestre…. y algunas lecciones aprendidas” es el primer libro de Rivera Nieves que refleja el desarrollo personal y profesional de un hombre desprendido, amante de la vida, la familia, la música, la lectura y la justicia social.

Su experiencia como periodista ha fortalecido su pasión por la profesión convirtiéndose en voz de los menos afortunados, llevando su vocación de manera auténtica y veraz. En esta nueva etapa profesional ofrece con su libro una mirada a sus experiencias en su vida personal y profesional.

“Cuando empecé la jornada como reportero vi tantas injusticias, que avivaron aún más los principios de justicia que siempre he defendido. En un momento, quise ser abogado, pero desistí de las leyes porque descubrí que en los medios de comunicación podía lograr lo que quería. No me arrepiento del cambio. Al contrario, el periodismo me ofrece un cara a cara con la humanidad, y es más de lo que un día imaginé”, dijo.

Para continuar llegando al público, su primer ejemplar se podrá adquirir en librerías alrededor de la isla la primera semana de diciembre. Estará realizando presentaciones y firmas en La feria del libro en Barranquitas entre Páginas, The Bookmark San Patricio, El Candil, Librería Educativa, Librería Laberinto, El Rincón del lector en Camuy, Centro de Bellas Artes Caguas, Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Utuado, Casa Pueblo en Adjuntas, San Germán y otros lugares alrededor de la isla que se anunciaran próximamente.

Durante la presentación de su libro a la prensa e invitados especiales en la Escuela Central de Artes Visuales en Santurce, donde estudió Rivera Nieves, se presentaron visuales de su trayectoria trabajado por estudiantes de la institución académica. Además, el comunicador estuvo acompañado por sus hijas, la periodista Grenda Rivera y la Lcda. Mónica Rivera, su esposa Mabel Alvarado, la colega Ivonne Solla, entre otras personalidades de las comunicaciones y las artes. También estuvo presente la Dra. Ana Loreanne Colón González, escritora, profesora universitaria, investigadora y editora del libro, quien estuvo durante tres años guiando a Jorge en esta maravillosa travesía de su primer ejemplar.

La actividad finalizó con la presentación del cantautor Hermes Croatto, quien deleitó a los presentes con su música.