El cineasta y actor salinense José Brocco, y su compueblana la Miss Puerto Rico 1976, Elizabeth Zayas Ortiz, en sus respectivas caracterizaciones de Jesús y la Virgen María conmocionaron al público que participó ayer del viacrucis que presentó la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate de Salinas, en el Coliseo Angel ’'Cholo’' Espada del mencionado pueblo.

La actividad religiosa, producida por Awilda Padilla y los jóvenes de la capilla Santa Ana del Barrio Coco de Salinas, se realizó de modo drive-in y de forma virtual. Al lugar se personaron cientos de feligreses, quienes desde sus vehículos en solemnidad con la Semana Mayor, revivieron el calvario que sufrió Jesús hasta su crucifixión.

Brocco con su magistral interpretación y desgarradores gemidos, ante los azotes que recibía de los soldados, arrancó lágrimas del público, de igual forma se proyectó en escena Elizabeth Zayas, quien en su papel de la Virgen María no dejó de llorar la anunciada muerte de su hijo.

Uno de los momentos más dramáticos del viacrucis se produjo en el encuentro de Jesús con su madre la Virgen María.

En un aparte con Primera Hora, Elizabeth Zayas se expresó satisfecha con su personaje de la Virgen.

’'Es la primera vez que hago este papel y me sentí cómoda porque soy madre, y no es que pretenda ser la Virgen, pero entiendo su dolor. Hice el personaje con el mayor respeto porque mi gente me lo pidió y espero que haya sido de su agrado. Fue una buena experiencia porque tuve la oportunidad de compartir con mis compueblanos de Salinas a otro nivel, jamás lo olvidaré’', manifestó la recordada reina de belleza.

Mientras que José Brocco, un no creyente confeso, explicó las razones que lo llevaron a caracterizar a Jesús sin creer en su figura.

’'Siempre me interesó hacer el personaje histórico de Jesús, no necesariamente tengo que creer en la fe cristiana para interpretarlo seriamente y con compromiso. A pesar de no ser creyente recibí el respeto de la feligresía del pueblo, así como los he respetado a todos en el proceso. Entiendo que no es necesario creer para interpretar con entrega el personaje’', sostuvo.

El veterano actor llegó a pensar que nunca lo considerarían para personificar a Jesús.

’'Cuando dije que era no creyente se me cerraron muchas puertas, por eso pensé que en Salinas no me darían la oportunidad. El hecho de que el párroco tuviera la capacidad de aceptar a un no creyente para hacer el personaje en la figura que más creen, me alegra a nivel profesional y satisface en lo personal’'.

El Padre de Salinas, Carlos Manuel Grullón Capellán, enfatizó en que, ’'somos una iglesia de puertas abiertas y en salida, no somos un grupo que se autoconserva así mismo. Somos una iglesia, una comunidad que dialoga con esta generación del presente y que al igual que Jesús acoge a todos los hombres y mujeres’'.

Grullón Capellán agradeció la participación de los artistas salinenses. ’'Agradezco a la señora Elizabeth Zayas por su disponibilidad y que con su fuerte fe edifica a nuestra comunidad; al igual al señor Brocco que se nombra así mismo como un no creyente. Tuvo la valentía de personificar a Jesús nuestro Salvador con el debido respeto tal y como él mismo ha expresado’'.

’'Si él quiso hacer el papel de Jesús, me pregunto, ¿quién sería yo si lo rechazase? Indudablemente no sería ni me parecería a Jesús, a quien sirvo, vivo y sigo. Cómo pueblo de Dios reafirmamos una vez más que Jesús vino a dar su vida por el rescate de todos y nadie queda excluido. Creo firmemente que Dios quiere que nos salvemos y estoy convencido que Dios Padre envió a Jesús para que el mundo se salve por Él ’', concluyó el líder religioso.