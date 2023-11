El colectivo Teatro Breve sigue creciendo como un taller creativo y de exposición para nuevos talentos. De esa matriz se revela el joven actor José Carlos Martínez Echandi, que luego de integrar varias de las producciones del grupo, ahora se atreve a presentarse en solitario con el show de stand up comedy, “Sin exagerar”.

Es un trabajo que escribió el mismo José Carlos a partir de las vivencias de la infancia, situaciones de familia, anécdotas escolares y universitarias, y algo de sus experiencias amorosas. Lo dirige Mikephillippe Oliveros junto con Jessica Rodríguez como asistente de dirección y regidora.

“El show sin exagerar es superbiográfico; habla sobre mi nacimiento, mi crianza en el pueblo de Bayamón, de mi familia, de mi experiencia en la escuela, universidad, vida amorosa, hasta lo que me he convertido hoy, lo que he logrado hacer, cuánto trabajo me ha dado comenzar a vivir de esto de la actuación y lo que estoy viviendo ahora, mi sueño”, detalló el egresado de teatro de la Universidad del Sagrado Corazón (2016).

José Carlos llegó a Teatro Breve poco antes de la declaración de pandemia para integrarse a la obra “Santurcia 2″. De ahí, pasó al stand up comedy “El mundo soy yo” que presentó la actriz Melissa Rodríguez; se integró al grupo Algo Extra, que se presenta todos los miércoles en el café teatro El Shorty, y actualmente es parte del elenco de la obra “Las Housewives Go Camping”.

“Siempre he querido llevar alegría a muchas personas y me parece superinteresante que personas puedan identificarse con muchas vivencias que he tenido; puedan sentir lo mismo que sentí en ese momento, y pueda hacerlos sentir distintas emociones contándoles mi vida, narrándoselas, para mí eso es supervalioso, y desde siempre quise tener mi propio show, donde la gente se pudiera llevar esa esencia de lo que es José Carlos mucho más allá de un personaje o una representación”, expuso.

El camino recorrido a través de la interpretación, dijo, le ha ganado un mayor sentido de empatía y sensibilidad.

“Siempre había sido bien desesperado o quería las cosas con urgencia, y creo que he entendido que el camino es mucho más importante que al fin al que quiero llegar; poderme disfrutar cada espacio o cada lugar donde estoy y tener esa paciencia y disfrutarme el momento para poderme disfrutar aún más cuando llegue la meta”, puntualizó.

“Sin exagerar” se presenta el 25 y 26 de noviembre, a las 8:00 pm y 6:00 pm, respectivamente, en el café teatro El Shorty en Santurce. Boletos a la venta en teatrobreve.com.