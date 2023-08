De hacer reír a los boricuas que viven dentro y fuera de Puerto Rico con su sano humor en las redes sociales, ahora se prepara para presentarse en uno de los escenarios más importantes de su país y llevar el regalo de la risa a sus fans grandes y pequeños.

El comediante Josué Torres, mejor conocido como Josué Comedy, llegará al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el próximo 14 de enero de 2024 con “Soy un papá fresita”, el primer espectáculo de comedia familiar que se celebrará en este espacio y en el que prometer llevar mucha alegría y hacer que el público pase un rato inolvidable.

El artista lajeño expuso en entrevista con Primera Hora que el “stand-up” que pondrá en escena en el recinto de entretenimiento más grande de la Isla expondrá distintas ocurriencias de su día a día luego de convertirse en padre de Adrien Josué, topándose con la realidad de carecer de ciertas aptitudes que se le asocian a los hombres que asumen las riendas de un hogar.

“Le garantizamos risas, mucha alegría y tiempo en familia”, destacó el comediante Josué Torres, quien se dio a conocer en 2005 en la producción de Mediodía Puerto Rico de Wapa Televisión. ( Nahira Montcourt )

“Hace muchos años llevo batallando en mi vida con tratar de complacer a la humanidad con lo que espera de un hombre latino, el que corta el patio, el que arregla el carro cuando se daña, el que pinta la casa cuando toca pintarla. Yo me di cuenta que esas habilidades yo no las tengo”, expresó Torres, quien reside actualmente con su familia en el estado de Florida.

“Por mucho tiempo fueron frustraciones en mi vida. Recuerdo que mi mamá me ofreció $50 por pintarle su habitación, y cuando empecé me dio $100 para que me detuviera y no siguiera pintando porque esos talentos no los tengo, y ahí me di cuenta que soy un hombre fresa, y lo tengo que aceptar”, apuntaló.

No obstante, el comediante no imaginó que sus preocupaciones por saber cómo criar a su pequeño iban a resonar en miles de personas que han reído con él, o de él, en distintas ciudades en los Estados, donde ha tenido más de 30 funciones. Incluso, tampoco esperó que público de países como México, Cuba, Venezuela y República Dominicana llegaran a disfrutar y comprender sus odiseas.

“Es un show que está más que probado, no ha habido una función donde la gente se vaya sin reírse hasta más no poder. Hay hasta gente recomendándolo. Eso ha sido una de las claves del éxito que hemos tenido aquí, que es la recomendación tan grande que ha habido del público que lo ha visto en Estados Unidos”, manifestó Torres sobre el evento que se encuentra en “gran demanda” en la boletería electrónica Ticketera.

Torres también celebra la etapa en la que se encuentra en su carrera, particulamente en momentos donde, según él, existe un “vacío” en lo que es humor sano, comedia que no tenga que depender del uso de palabras soeces.

“Analizaba con mi equipo de trabajo que el Coliseo de Puerto Rico lleva el nombre de José Miguel Agrelot, el actor detrás de ‘Don Cholito’, alguien que se dedicó toda su vida a unir las familias y llevar sano entretenimiento. Así que creo que ese legado hay que continuarlo, y es un honor hacerlo con un espectáculo en ese espacio”, aseguró, al enfatizar que su fe, el día a día, su matrimonio, historias de la cultura latina siempre mantienen su creatividad al día y ser fiel a su misión.

“Realmente, es una bendición, es el sueño de cada artista puertorriqueño y extranjero. He escuchado a grandes estrellas que dicen que algún día quieren presentarse en el Coliseo de Puerto Rico, así que para mí esto un sueño hecho realidad”, manifestó.

Los boletos para “Soy un papá fresita” están disponibles en Ticketera y la boletería del Choliseo.