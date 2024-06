Volver al lugar al que se pertenece levanta un arco iris de emociones. Desde la ansiedad hasta la euforia, el actor y productor Juan Carlos Morales ha estado experimentando de todo con su regreso al escenario tras años de vivir el arte desde el rol de educador.

La comedia de enredos “No hay mejor defensa que un buen tinte” la descubrió en sus acostumbradas lecturas de textos teatrales y pasó a ser la motivación para entrar de nuevo al ruedo apoyado de un elenco que siente como familia e incontables experiencias de vida que lo sostienen en esta vuelta.

El retorno se formalizó el viernes con el estreno de la pieza como parte del True Color Fest”, que se presenta en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

“Tuve cáncer y fue un proceso bien complicado, y la vida del actor es pa’rriba y pa’bajo y esto y lo otro; y como mi otra pasión era la enseñanza, puse toda mi energía en ello, en preparar actores, porque necesitaba asentarme, estar tranquilo, y ahí fue que también conocí a Rafa (Rafael Martínez), el aeroyoga, todo ese tipo de cosas que me llevó a otro mundo, sobre todo a cuidarme”, compartió sobre la razón de su ausencia.

De esta obra, en la que comparte escena con Sara Pastor y Marcos Carlos Cintrón (que fue su estudiante), le atrajo la normalidad con que se presentan personajes de diversa orientación sexual sin que la historia se relacione directamente con eso. El personaje de Morales, “Fer”, es homosexual, con el síndrome de Asperger y además es un obsesivo con la verdad.

Juan Carlos Morales y Sara Pastor como "Fer" y "Martha", respectivamente. ( Suministrada )

“No es una historia de la comunidad gay, no es una historia LGBTQ+, sino que tiene personajes inclusivos, y le dije a Aníbal (Rubio, productor del festival) que, como parte del festival, deberían hacerse piezas que son historias que nos pueden pasar a todos y que tengan personajes inclusivos de la comunidad porque eso nos visibiliza también, eso nos hace más cercanos a la gente”, expuso.

El conflicto en esta comedia alcanzará su clímax cuando los gemelos de la estilista “Martha” (Sara Pastor) -una mentirosa natural- la sorprendan con el reclamo de una herencia.

“Los primeros días en ensayo fueron como una montaña rusa; de momento me entraron unas inseguridades tremendas; que estuve a punto de dejarlo; después me entró un subidón, después la inseguridad de la memoria, que es de las cosas más terribles que te pueden pasar, pero he estudiado como no se pueden imaginar”, contó del proceso que antecedió el estreno.

Como parte del proceso de estudio para el personaje, el actor se adentró en las emociones de las personas con Asperger a través de lecturas, documentales y profesionales de la salud .

“No hay mejor defensa que un buen tinte” se presenta este sábado y domingo, enla Sala Experimental, en funciones a las 8:30 p.m., y 4:00 p.m., respectivamente. Boletos a la venta en Ticket Center y en la boletería de Bellas Artes.