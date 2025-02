“Para poder sobrevivir hoy día tenemos que seguir operando con empatía”.

Ese es el mensaje que quieren llevar Jonathan Dwayne y Maricarmen Avilés, quienes se unen nuevamente, ahora en las tablas, para poner a reflexionar a jóvenes y adultos boricuas con la obra “Pizza Party”.

Los veteranos actores se reúnen luego de 31 años de trabajar en la pantalla chica en la telenovela “Señora Tentación”, para protagonizar la pieza psicosocial dirigida por Gerardo Rodríguez que llevará a la audiencia a un estado de reflexión en el que se cuestione la existencia, las relaciones entre seres queridos, las implicaciones de sucumbir a la presión social, así como la importancia de ser honestos y sensibles con quienes nos rodean, al igual que con uno mismo.

Maricarmen Avilés y Jonathan Dwayne le darán vida a un matrimonio que buscará luchar por el bienestar de sus hijos en "Pizza Party". ( Pablo Martínez Rodríguez )

“Todos los personajes son vistos como si fueran ingredientes de una pizza. No se representa como tal, pero puedes ver que ese personaje es más picante, el otro tiene más paciencia y es flexible, tal como lo es el queso mozzarella; aquel otro le añade sazón al grupo, y la otra tiene su rollo, es como la salsa. Lo que presenta la obra al público es que, en tu entorno, si todos fueramos ingredientes de una pizza, ¿cuál serías tú?”, sostuvo Dwayne en entrevista con Primera Hora.

El histrión compartió que interpretará el personaje de “Aldo”, padre de familia con una mirada utópica de su alrededor, tanto así que parece escapar, sin querer, de su cotidianidad.

“Yo tengo que estar todo el tiempo en el balance de ser fuerte por fuera, pero mostrar que soy bien débil por dentro, y hacía tiempo que no se me presentaba un rol que me diera esa dualidad, me encanta”, expuso.

Pero esa imaginación del patriarca tendrá sus consecuencias en su relación con sus hijos, así como con su esposa “Alondra”, figura que encarnará Avilés, quien la describió como una madre comprometida por el bienestar de sus hijos adolescentes, así como de atajar sus problemas del pasado.

“Hay otros conflictos alrededor que también surgen. No son vivencias personales, pero son situaciones muy complicadas y verán cómo esta pareja, en medio de situaciones, hacen de todo para salir a flote, y yo creo que esa es la parte más bonita, cuando ellos asumen todo lo que está pasando y toman la decisión de seguir juntos por el bien de ellos y el bien de sus muchachos, así que, en ese sentido, puedo entender perfectamente lo que pasa y me hace trabajar cómoda, es una bendición”, sostuvo la puertorriqueña, quien compartirá espacio con una cepa de intérpretes jóvenes compuesta por Brian Rittenhouse, Paola Mercado, Daniel Rivera, Alanis Manzano, Rafael Quirós y Kiara Jenina, a quienes celebró por su madurez y naturalidad en su labor.

“Hay momentos sumamente dramáticos, sumamente fuertes, otros momentos graciosos donde vemos a jóvenes y padres reales, porque mi experiencia de madre, en mi caso, yo no tenía un manual de cómo hacer las cosas y uno va explorando, y en esa exploración se pueden cometer errores que te pesan más de los que cometiste contigo mismo”, destacó. “Aquí verán un cuestionamiento que se hacen todos los padres comprometidos con sus hijos, porque estás en esa búsqueda constante de ofrecerles lo mejor. Cada hijo tiene su personalidad y ¿cómo tú manejas eso cuando tú todavía estás aprendiendo? Creo que esto va a llevar a los chicos a reflexionar sobre el rol de sus papás”, agregó.

Las primeras funciones de la obra se realizarán el próximo 19 y 20 de febrero en la Universidad Interamericana de Bayamón, mientras que se espera que la presentación se extienda a otros escenarios, como el Teatro Ernesto Ramos Antonini de Barceloneta (4 y 5 de marzo), el Teatro de la Universidad Central de Bayamón (12 de marzo), el Teatro Yagüez de Mayagüez (26 de marzo) y el Bellas Artes de Caguas (3 de abril).

“Hay muchas cosas pasando y lo importante no es que uno que se pare a un lado o el otro, sino que tú logras entender estar en los zapatos del otro, ya ahí tienes el camino seguro”, resaltó Dwayne sobre el proyecto educativo.

Para más información y reservaciones escolares, pueden llamar al 787-810-6306.