La ilusión de transformarse en un personaje y transitar las emociones que dirijan a impartirle credibilidad son objetivos que llenan de entusiasmo a la modelo Karla Guilfú Acevedo.

La experiencia en los certámenes de belleza la tiene dominada, con logros como Miss Teen Mundial Puerto Rico 2018, Miss Supranational Puerto Rico 2021 y Miss Universe Puerto Rico 2023. Pero desde que entregó el cetro en 2024 cerró ese capítulo y sus motivaciones están puestas en otros intereses. Una de ellas es la actuación.

Será la pieza dramática “Hay hambre y sed en esta tierra”, escrita y dirigida por Eduardo Sánchez Navarro, la que le servirá de debut en este arte con su estreno el 6 de marzo en la sala 6 del Teatro en 15, en el Viejo San Juan. La pieza subirá a escena de jueves a domingo a lo largo de todo el mes.

“Es un reto que estoy lista para asumir”, confesó con alegría la exreina de belleza, natural de Patillas. “Para mí es una felicidad enorme. Es un honor. Yo desde que conecté con este arte de la actuación me enamoré”.

Participar en Miss Universe 2023 la dirigió a reflexionar en su decisión de decir adiós a los reinados con la entrega de su corona en la gala local en 2024.

La obra se desarrolla en el Puerto Rico de 1930 y se relaciona con los eventos asiciados a las actividades del Dr. Cornelius P. Rhoads. ( Suministrada )

“Llevaba desde el 2018 en el mundo de los certámenes, alrededor de cinco a seis años de mi vida corridos de un certamen a otro, y aunque definitivamente los certámenes me han permitido llegar hasta donde estoy hoy en día y les debo muchísimo, creo que no es un secreto que es una industria que exige mucho de ti, que uno siempre esté dando la mejor cara en cada momento”, expresó en detalle. “Es algo que, a nivel emocional, sicológico, puede desgastar hasta cierto punto si uno no se cuida”.

El año pasado tomó un taller de actuación para cine, en México, lo que le confirmó el encanto por la disciplina.

“Conocí lo que es la actuación, que es un arte que invita a vulnerabilizarte, a soltar, a deconstruir totalmente el concepto de la belleza. Es romper con todo eso. Es soltar. Estoy muy contenta, feliz”.

En la pieza teatral, Karla interpretará a “Socorro”. Lucca E. Rodríguez Mangual, Magerly Arroyo Toucet, Claudia Isabel Núñez Torres, Sharde Krystal Gandía Rodríguez, Ariana Paola Aponte Rivera, Ana Camelia Ferrer Almodóvar, Gabriela Guillén Hernández, Yachira M. Rivera Hernández, Mia S. Colón y María Fernanda Amador Rivera también forman parte del elenco. La trama se sitúa en la década de 1930.

“El director trabaja la obra desde un teatro experimental. Cuenta la historia desde la hipérbole, la exageración. Ese Puerto Rico se muestra como un Puerto Rico apocalíptico”, adelantó sobre la puesta escénica de 15 minutos.

“Está inspirada en hechos reales. Esta joven patillense está caminando por las calles, tratando de encontrar comida para su familia, tratando de subsistir, y en ese andar termina encontrándose con el doctor Cornelius P. Rhoads y sus experimentos”, expuso al hacer referencia al patólogo y oncólogo estadounidense, quien el siglo pasado estuvo envuelto en un escándalo de experimentación humana en la Isla, entre otros señalamientos.

“Es un doctor que estuvo en Puerto Rico e hizo experimentos con los puertorriqueños sin el consentimiento de ellos”, detalló.

“Se fusiona lo ficticio con lo real. ‘Socorro’ es un personaje que luego de ser víctima de este doctor vive el proceso de darse cuenta de las injusticias, de las violentaciones. Ella termina llenándose de poder y llevando un mensaje de la importancia de despertar nuestra consciencia, no solamente en el contexto social y político. Es un mensaje que lo podemos trasladar a cualquier historia de vida”.

El arrojo de su personaje es una de las cualidades que admira en “Socorro”.

“Esa valentía de poner hacia un lado todas esas emociones, poner hacia un lado toda esa conexión con su familia, y ‘me tengo que salvar, tengo que volar, tengo que irme, tengo que escapar’... Cómo es que ella se desarrolla a través de la obra, cómo encuentra esta fuerza de levantarse una vez más y seguir hacia adelante y buscar la forma de inspirar a otros a que también luchen por su libertad personal”, detalló.

Karla comparó que hay similitudes entre la sicología y la actuación.

“Aunque piensen que son campos diferentes, siempre hay un espacio en que yo siento que conectan, y es en lo que es mi propósito de vida, que siempre ha sido hacer cosas que de una forma u otra yo sepa que estoy impactando a las personas que están alrededor mío de manera positiva”, afirmó enfática sobre su objetivo.

“Aunque desde perspectivas diferentes, ambas buscan entender la conducta humana, ambas buscan sanar, transformar y generar cambios en los espacios en los que se encuentran esas disciplinas. Así es como lo veo y de esa forma me llena”.

Sin prisa

El conocimiento y las experiencias que va ganando en el plano actoral la llenan de júbilo, pero reveló que no tiene un afán de apresurarse a llegar lejos a nivel profesional.

“Si me preguntan a qué me voy a dedicar y si me interesa llegar hasta Hollywood… si llego, qué bueno, felicidades, y lo celebro, pero genuinamente la razón porque me gusta actuar es porque me ha ayudado en el proceso de crecimiento, de desarrollo personal, de soltar y al final ser mejor persona y conectar con la parte humana”.

Culminar su nuevo título académico tiene gran peso en sus aspiraciones profesionales.

“Estoy terminando mi maestría en sicología aplicada al deporte, que está bien relacionado a lo que es la sicología del rendimiento”, explicó. “Fui atleta en un momento dado. Estas experiencias de uno exponerse al ojo público, de uno exponerse al escenario donde tienes que ejecutar bajo presión, las he vivido desde distintas perspectivas. Tengo muchos planes que van por esa línea, así que por el momento me quiero enfocar en el mercado de aquí, Puerto Rico, mientras termino mis estudios. Si se me da la oportunidad de seguir expandiéndome en el camino lo sigo haciendo. No me cierro a oportunidades”.

Para concluir, la exreina de belleza resaltó el apoyo de sus compañeros de la puesta en escena, en el proceso de aprender.

“Quiero hacer una mención específica al director de la obra, Eduardo Sánchez Navarro, que lo conocí el año pasado en México en el taller de cine”, dijo con agradecimiento.

Para más información sobre las funciones de “Hay hambre y sed en esta tierra” llama al 787-645-1473 o escribe a produccionesteatrolagallera@gmail.com.