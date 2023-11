Cuando habla de las vivencias familiares que le ha tocado enfrentar en el último tiempo, lo menos que dan son deseos de reír, no obstante, la actriz Katy Franco ha sabido marcar distancia entre sus alegrías y tristezas para mantener activa a la comediante que habita en ella.

Pérdidas familiares, incluidos los padres, enfermedades entre gente querida y un accidente automovilístico, son parte de las experiencias que cuenta de los últimos años, y aún en medio de esos tiempos grises, decidió entrar a una escuela de improvisación en Los Ángeles, The Groundlings, para enriquecer su estilo de comedia.

“En los últimos tres años, sin parar, he estado en las clases y lo que es fascinante es que ahora no tengo que explicar que soy puertorriqueña, que hablo español; ahora I’m puertorrican y ahora les fascina”, compartió la artista, destacando la diversidad latina que predomina en Estados Unidos, y de la que es parte como residente de Los Ángeles, California. Para su fortuna, dijo, puede moverse en “los dos mundos”, pues bien puede pasar por mujer norteamericana, porque su físico así se lo permite, y también por latina.

“Yo nací para hacer esto. En stand-up comedy estás sola en el escenario y tienes el control, y con la improvisación, aprendes mucho más a escuchar al público e irte con lo que el público quiere” - Katy Franco, actriz

A Franco no se le ve con frecuencia por estos lares, al menos no en su calidad artística, pues sí acostumbra venir a visitas familiares. Esta vez regresa con un espectáculo de stand-up comedy para adultos, “Con las bolas hasta el cuello”, con el que revisitará desde el humor algunas de sus recientes vivencias.

“Cada tragedia mía tiene un chiste”, advirtió la sobreviviente de cáncer.

Pero más allá de lo que cuente a nivel personal, también quiere abordar aquellas situaciones en las que las mujeres se cruzan a roles que socialmente están planteados para los hombres, y comparar las tradiciones navideñas de antes versus las de ahora.

Las tradiciones puertorriqueñas de antes en contraste con las de ahora serán parte del contenido del stand-up comedy. ( Pablo Martínez Rodríguez )

“El show es bien puertorriqueño, porque mientras más me dicen que me veo gringa, más jíbara me pongo”, afirmó. “Cojo las tradiciones de antes, puertorriqueñas, de cuando me crié y de cuando otra gente se crió, a lo que es ahora con la cosa digital, con todo eso, y cómo la expectativa de lo lindo que era ir poniendo las bolitas en el árbol, hasta ahora que nos tomamos una foto frente al árbol y la enviamos a todos los amigos”, adelantó del contenido del show, presentado por Strong Production.

“Con las bolas hasta el cuello” tendrá dos funciones, el 15 y 23 de diciembre, a las 8:30 pm. Como antesala a la presentación de Franco, habrá en cada función otros breves de stand-up comedy, “El chisme navideño” y “El milagro de la morcilla”, respectivamente. Los boletos están a la venta en Ticket Center.