Hace cerca de diez años que el comediante Keropi Sánchez apropió la misión de hacer reír. Antes de esa etapa, el humor estaba presente en su vida, pero desconocía sobre la posibilidad de desempeñarse a nivel profesional compartiendo ocurrencias y provocando carcajadas en el público.

“Me doy cuenta para los 23 (años de edad)”, reveló sobre sus inicios. “Entré a la iglesia, me convierto y ahí, automáticamente, como a los 23, 24 por ahí, me di cuenta de que puedo hacer eso de hacer reír”, celebró el humorista, quien presentará su espectáculo de “stand-up” titulado “De la olla que salí” el 9 y 10 de agosto en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Antes de eso no sabía que podía ser una profesión, ni nada por el estilo. No es hasta que veo que me apasiona, por decirlo así, y recurro a buscar qué cosas puedo hacer, porque antes de eso no sabía qué estudiar, ni nada en mi vida. Yo solamente trabajaba, con el pensamiento de que tienes que trabajar para poder sustentar tu casa”, prosiguió en su relato. “Yo era ‘bartender’ antes de dedicarme ‘full’ a la comedia. Entonces descubrí que puedes hacer teatro, puedes hacer muchas cosas. Dije ‘pues vamos para los teatros’ y empecé a trabajar para eso. Ahí es que abro mis redes sociales con el propósito de que la gente me conociera para cuando yo hiciera un show, la gente me comprara los boletos”, compartió en detalle Emanuel Sánchez, y agregó que “cuando empecé a hacer redes sociales, eso fue para el 2016, que todavía el término de ‘influencer’ ni existía”.

El título del show de comedia se inspira en su tiempo en la tercera edición de “Super Chef Celebrities” (Wapa TV), donde quedó como primer finalista, aunque no todo el contenido que presentará estará atado a su experiencia en el “reality show”.

“Lo de ‘Super Chef’ fue algo bien grande dentro de mi carrera y voy a hacer chistes acerca de experiencias que me pasaron en ‘Super Chef’, pero también quiero que la gente llegue y conozca acerca de mí”, dijo sobre los espectadores que lo vieron por primera vez en la competencia de cocina. “Quizá un mayor público ahora que tengo me conoce de ahí, pero que sepan que yo me he dedicado a esto desde antes”.

Los temas de su cotidianidad también tendrán su momento. “La historia de dónde yo salí, quiénes son mis papás, historias con mi mamá, historias con mi abuela, cómo me crié, a qué yo le tengo miedo, cuáles son los trabajos que he tenido y quizás no me han gustado, momentos que yo tuve en la escuela como todos, que me enamoré, que me rompieron el corazón...”, enumeró con entusiasmo. “Muchas cosas que te pasan durante la vida las voy a contar ahí para que la gente conozca quién soy y se vayan con eso en su corazón, en su mente, para que cuando próximamente siga haciendo shows tengan un ‘background’ de quién soy”.

Keropi también destacó que su contenido será en la línea de “comedia limpia” o “clean comedy”, lo que no resta la chispa de humor en los relatos que compartirá.

“Mucha gente como que tiene un estereotipo, quizás como que no saben y piensan que a lo mejor es un culto o que el tema que se toca es algo de iglesia. Yo, por ejemplo, no toco nada de iglesia en mis temas, a menos que sea una historia que me pasó, un viaje misionero o algo así, pero es un chiste de algo que me pasó allí, no tiene que ver nada con lo eclesiástico”, expuso enfático. “Se van a reír por un tubo y siete llaves. Esto es comedia como la de todo el mundo, la que pudo hacer Luis Raúl, la que puede hacer Chente (Ydrach), la que puede hacer Kevin Hart, Dave Chappelle, todos los comediantes. Es la misma comedia, lo que pasa es que es comedia limpia”.

Si bien se ha presentado en diversos escenarios, el encuentro con el público en el CBA se convertirá en su debut en el reconocido recinto. “Estamos felices, estamos ‘pompeaos’, contentos de que sea en la sala del Bellas Artes de Santurce poque yo sé que eso es grande dentro del teatro. Te da una credibilidad. Me gusta porque uno trabaja para eso, para que la gente sepa lo que uno hace y que tiene su valor y que trabajamos con profesionalismo”, afirmó con ilusión.

La oportunidad le hace reflexionar sobre la relevancia de tener paciencia en el camino. “Contento de que se esté dando ahora porque a veces uno se desespera; a lo mejor quiere tocar ciertas plataformas o en ciertos ‘venues’, pero no es el momento. Se dio ahora, pues ahora es que es”.

Los boletos están disponibles a través de Ticket Center y en la boletería del CBA de Santurce.