Luego de celebrar tres funciones completamente vendidas en el Centro de Bellas Artes de Santurce, el comediante e influencer puertorriqueño Keropi Sánchez continuará su exitoso espectáculo “De la olla que salí” con una gira que recorrerá varias regiones de Puerto Rico.

El recorrido comenzará en el Teatro Yagüez de Mayagüez el viernes, 27 de septiembre, a las 8:00 p.m., donde el público del oeste tendrá la oportunidad de disfrutar en vivo de esta propuesta de comedia limpia, apta para toda la familia.

Impulsado por la acogida que recibió en San Juan, Keropi suma nuevas presentaciones en

1 de noviembre (3:00 p.m.) Teatro Braulio Castillo, Bayamón

2 de noviembre (3:00 p.m.) Teatro Ideal, Yauco

8 de noviembre (8:00 p.m.) Teatro José Lugo Emanuelli, Fajardo

16 de noviembre (3:00 p.m.) Teatro Ramos Antonini, Barceloneta

“Presentarme en Bellas Artes fue un sueño hecho realidad, pero lo más especial es saber que la gente quiere seguir viendo el show. Por eso decidimos llevarlo a otros pueblos, para que más familias puedan disfrutarlo casi en la sala de su hogar. Me emociona mucho esta gira y estoy profundamente de estar logrando mi sueño”, expresó Keropi Sánchez.

PUBLICIDAD

El productor del espectáculo, Rafo Muñiz, resaltó la importancia de este nuevo paso: “Keropi ha demostrado que hay un público para la comedia limpia y bien hecha en Puerto Rico. La respuesta en San Juan fue extraordinaria y ahora queremos llevar esa misma experiencia a distintas regiones del país.”

Los boletos para todas las funciones están disponibles a través de Ticket Center y enwww.tcpr.com

“De la Olla que Salí” combina humor, nostalgia y anécdotas de la vida del comediante, desde su niñez hasta su participación en el programa Super Chef Celebrities, con un estilo cercano y espontáneo que ha conquistado a públicos de todas las edades.

Los boletos para todas las funciones están disponibles a través de Ticket Center y en www.tcpr.com