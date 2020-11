No hacerla era una opción, pero más poderosa aún era la alternativa de mantener viva la tradición de La Campechada y todo el sentido que comprende, desde el destaque de una figura maestra de las artes o la literatura hasta la actividad artística que se genera en torno a ese gran nombre. Esta vez se resalta la obra del insigne cuentista puertorriqueño Abelardo Díaz Alfaro, considerado el más importante de siglo XX.

Condicionado a la realidad del distanciamiento físico, el evento se llevará a cabo este próximo viernes, y sábado y domingo, con transmisiones desde las cuentas en Facebook del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP; @icppr), y del Municipio Autónomo de Caguas (@caguasgovpr) , pueblo natal del escritor, y cuya administración estaba lista para realizar una edición presencial hasta que se complicó la pandemia a nivel local.

El programa inaugurará a la 1:00 de la tarde del viernes, con una presentación y tributo a Díaz Alfaro, y continuará con una serie de talleres inspirados en su legado, como serán “Mi Isla Soñada”, a cargo del Museo de Arte de Ponce (2pm); “Travesías de Abelardo” por Johanna Rocío Flores (3pm); “Hojas de juego con Abelardo” por la librería Cabezoodos (4pm); Recorrido virtual, Museo Abelardo Díaz Alfaro dirigido por Casita Verde (también a las 4pm); “Cuéntanos Abelardo” por Angelle M. Guzmán Torres (5pm), y “La Josca” por Glorimar Marrero (6pm).

“Todo se va a estar basando en su figura y los talleres que se han diseñado han sido para compartir parte del costumbrismo y del escrito de Don Abelardo Díaz Alfaro. Esta vez no hay tanta programación musical como en otro años, porque estamos más enfocados en el proceso educativo que es el taller, conversar, contar cuentos, así que estamos tratando de irnos bastante hacia la especificidad de la escritura. Pero, finalizamos con excelentes agrupaciones musicales, como Laberinto de Coco (viernes), La PVC (sábado) y finalizamos con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (domingo)”, detalló el director ejecutivo del ICP, Carlos R. Ruiz.

La integración de los artesanos y artistas plásticos -un total de 50- se dará en unas cápsulas que se insertarán entre las distintas presentaciones o talleres, brindándoles oportunidad de exhibir sus piezas, e incluso venderlas. El artista yaucano Hjalmar López Fernández será parte de ese gran grupo de exhibidores, y en su caso, son altas las expectativas que tiene sobre esta oportunidad de tener una galería virtual.

“Esta cuestión de la pandemia y diferentes situaciones, nos han permito reinventarnos y la interacción con las personas por Facebook Live, e Instagram nos da acceso a personas locales y fuera de Puerto Rico”, expuso el artista de un estilo costumbrista moderno. “Tengo una paleta de colores bien viva, Puedo presentar de diferentes maneras a lo tradicional, aspectos cotidianos”, especificó López Fernández sobre su arte.

Hjalmar López Fernández describe su estilo como costumbrista moderno, con una dominancia de colores vivos y líneas marcadas.

El mismo optimismo se percibe por parte del director del ICP, y tiene razones para tenerlo, pues la diversidad de ofrecimientos culturales que han gestado a partir de la pandemia, también dentro de la modalidad en línea, están teniendo una buena acogida por parte del público.

“Ha sido para nosotros impresionante la recepción y audiencia de la programación virtual, especialmente a través de Facebook”, destacó. “Ha sido impresionante porque empezamos a generar proyectos que son del agrado del público general, no solamente de un perfil”.

Otros proyectos virtuales se anunciarán en las próximas semanas.

Lo que adelantó es que la próxima edición de La Campechada volverá a tener como sede el Viejo San Juan en honor al maestro Don Ricardo Alegría, que más allá de ser un historiador y arqueólogo, fue un férreo defensor de la cultura puertorriqueña.

Con o sin fiestas, apuesta a una feria de artesanías

La combinación de la pandemia y el cambio de administración municipal en San Juan, y también estatal, no apunta a un ambiente positivo hacia la celebración de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián. Tanto así que el director del ICP indicó que “no se ha dicho aún nada”.

Él, sin embargo, prepara un plan para poder llevar a cabo una feria de artesanías en cumplimiento con las órdenes ejecutivas y recomendaciones sanitarias.

“Nosotros lo que estamos tratando es de hacer toda la logística para ver de qué manera podemos realizar una feria de artesanía. Haya o no haya unas Fiestas de la Calle San Sebastián, es ver cómo vamos a trabajar con los artesanos, porque ellos necesitan de las ventas, y el compromiso es que suceda algo físico con ellos”, anticipó.

No sabe si se va o se queda

El director ejecutivo del ICP no ha tenido ninguna conversación con el gobernador electo Pedro Pierluisi sobre la posibilidad continuar en su posición, la cual reconoce es una de confianza.

“Estoy bien claro desde que entré que mañana me puedo ir, así que no me ato a nada. Creo que lo más importante es uno producir para lo que uno cree y para el país, y sentirme satisfecho de lo que he hecho”.

De surgir el interés, tendría que separar un espacio para reflexionar sobre ello. “Han sido unos años bien intensos, hay que sentarse y hablarlo y veremos qué sucede. Y si sucede, nos sentamos con el gobernador y vemos cuál es su visión y cuál es la visión que queremos llevar, a ver si se comparte. Pero no me enfoco ni me ato a una posición”.