Pasaron 15 años antes de que, finalmente, el actor, director y dramaturgo Gil René Rodríguez pudiera anunciar la puesta en escena de la adaptación musical de la obra clásica del teatro puertorriqueño, “La carreta” (1953), de René Marqués.

“Los sueños se realizan con quienes sueñan junto a ti y estas personas están soñando junto a mí”, expresó un emocionado Rodríguez ante el elenco que lo abraza en el anhelo que se concretará el sábado, 18 de marzo, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes (CBA) en Santurce, bajo la producción de la Fundación Puertorriqueña de Zarzuela y Opereta.

“‘La carreta’ me ha tocado a mí desde la infancia. El sonido del jíbaro puertorriqueño que René Marqués dejó plasmado en su pieza magna es el sonido que escucho todavía en mi familia. Hablan todavía como ese español jíbaro que describe René en su Carreta”, destacó el director, cuya familia es natural del barrio Carruzos en Carolina, de donde sale la familia de la obra de Marqués.

Musicalmente, anticipó, será una “pieza muy completa”, con un repertorio de 21 temas, entre canción jíbara, boleros, plena y swing, derivados del texto original. En escena serán ejecutados por una orquesta de 15 músicos.

“Lo que el público va a presenciar es el trabajo de un tinglado de personas, de actores, productores, creativos que se han dado a la tarea de darle vida a uno de nuestros clásicos más importantes, si no el más importante”, puntualizó Rodríguez en la conferencia de prensa este jueves, en el vestíbulo de la Sala Sinfónica del CBA.

“La carreta, el musical” gozará de un elenco estelar encabezado por Sully Díaz como “Doña Gabriela”, Braulio Castillo como “Don Chago” y en su “debut” o “come back”, según bromeó, Idalia Pérez Garay como “Germana”, quien retoma las tablas después de siete años fuera por motivos personales. Para este trío de amplia trayectoria es la primera vez que trabajan la obra de René Marqués, a quien Garay invitó a invocar en agradecimiento al legado que dejó para el País.

Tanto Díaz como Castillo agradecieron esta oportunidad, entendiendo que están en la edad perfecta para asumir sus respectivos personajes.

“Estoy abrazando esta oportunidad como una bendición. Una bendición que no veía llegar, porque decía, ‘bueno, nunca hice nada en ‘La carreta’, y cuando llegó la oportunidad, dije, ‘claro que sí', pero más allá de eso, estoy en una etapa de mi vida donde me siento bastante aplomado con lo que he recorrido y me siento dispuesto y listo para enfrentar los retos de esta etapa de mi vida y este es un gran reto”, celebró el experimentado actor.

Esta es una historia que aborda la emigración, el deseo de una familia de encontrar el bienestar común. Dejan así su barrio en Carolina para mudarse a La Perla en San Juan, donde no consiguen la estabilidad soñada y emigran entonces a la ciudad de Nueva York. Es un tema vigente en la realidad puertorriqueña ante la constante emigración hacia Estados Unidos, acentuada en los últimos años por la inestabilidad económica que siguió a distintos fenómenos naturales y la pandemia.

“Lo que pasó esta familia, saliendo de Carruzos a La Perla a Nueva York, es lo que están pasando los puertorriqueños desde María (huracán, 2017)”, lamentó Díaz, cuya actuación dedica a la fenecida actriz Lucy Boscana.

El teatro en Puerto Rico es uno los baluartes más importantes de la cultura puertorriqueña y creo que todavía nos deben dar más apoyo, como pasa en otros países también, porque el teatro en Puerto Rico es lo que nos mantiene unidos” - Idalia Pérez Garay, actriz y profesora

El elenco de la pieza, producida a nivel general por Anibal Rubio, reúne talentos de diversas generaciones. El ensamble, particularmente, está integrado por artistas jóvenes que se están beneficiando del crecimiento que ha tenido en los últimos dos años el teatro musical en la Isla, entre ellos, Yeidimar Ramos (’Juanita’) y Christian Laguna (’Luis’), quienes, individualmente compartieron sus reflexiones sobre las motivaciones de la emigración moderna a partir de lo que expone la obra.

“Creo que el problema no es que nos vayamos o que nos quedemos, es por qué realmente nos estamos yendo”, cuestionó Laguna mientras Ramos adjudicó al estatus político el pensamiento que apunta a que “no somos suficientes”.

“Mi deseo más grande deseo, aunque esta es la obra cumbre de nuestra cultura, es que algún día entendamos que no hay que halar tan duro la carreta, que entendamos que estando aquí, estando en la tierra, conectando con lo que somos y de donde venimos, estamos bien y eso es suficiente. Mi invitación es a que nos sintamos orgullosos de lo que somos y ser lo que somos siempre es suficiente”, subrayó Laguna.

El elenco y ensamble reúnen además a Joaquín Jarque, Jonathan Dwayne, Patricia Vázquez, Liz Elizabeth Rodríguez, Giuseppe Vázquez, Laura Isabel Cabrera, Marcelo Colón, José Camuy, Martín Alicea, Pranjaal Luna’Rai, Edmanuel González y Alies Muñoz. Los boletos están a la venta en Ticket Center.