Al momento que se menciona la palabra “arte” en el día a día, la mente se puede transportar a recordar una pintura, una melodía, una película, un plato de comida, o hasta una prenda de ropa, obras que muchos en el universo pueden apreciar mediante la vista, la audición, el gusto y el tacto.

Ahora, un sentido como el olfato suele quedar rezagado, hasta desvalorado, dentro del mundo estético. Sin embargo, las artistas Chaveli Sifre, Anaís Melero y Adelaida Ortiz Chiqués, integrantes del grupo “La Escuela del Olor”, buscan retar esta percepción con “Aerosol”, una instalación “casi imperceptible” que inaugurará este sábado, 10 de diciembre, en el pasillo frontal del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) de 2:00 a 5:00 p.m.

PUBLICIDAD

La instalación "Aerosol" estará en funcionamiento los fines de semana a partir del sábado 10 y domingo 11 de diciembre entre las 2:00 a 5:00pm, y nuevamente en 2023, a partir del fin de semana del 14 de enero. ( Alexis Cedeño )

La obra artística, que se comenzó a crear desde el año 2019, consiste de un sistema de rociador que, al ser activado, generará una neblina que dejará en el espacio un aroma refrescante compuesto bayas de enebro, semillas de cilantro y angélica, y cedro.

Según Sifre, quien está radicada como artista independiente en la ciudad de Berlín, Alemania, “Aerosol” busca proporcional una “experiencia inmersiva” en la que el visitante pueda conectarse con su olfato y disfrutar de experiencias sensoriales menos conocidas.

Chaveli Sifre es una de las confundadores de "La Escuela del Olor", un proyecto que persigue mantener la memoria colectiva de Puerto Rico mediante el arte olfativo. ( Alexis Cedeño )

“Nosotros lo que hacemos aquí no es perfumería, nosotros venimos desde el mundo del arte, y nos interesa hacer arte con olor. Estamos en un mundo que es cada vez más central a lo ocular, más visual, a veces solo tenemos contacto a través de celulares, y nos perdemos esa otra profundidad que nos proporciona en vivo, en la que puedes oler, puedes sentir. Es una experiencia requerida”, expresó.

La obra tomó como punto de partida los conceptos de ablución, una acción presente en diversas religiones que consiste en lavarse partes del cuerpo para afrontar un acto espiritual, marcar un momento o invitar al hogar, y la libación, que consiste en el ritual de verter algún líquido para conectar con el reino espiritual. Melero, por su parte, indicó que la presentación busca ser como “soplo de bendición”.

Anais Melero,es también otra de las mentes detrás de "La Escuela del Olor", un colectivo artístico que busca encontrar la identidad cultural de Puerto Rico por medio de las composiciones olfativas. ( Alexis Cedeño )

Además, la joven destacó que el proyecto multimedio “es algo bien efímero, es algo que tiene una importancia estética, simplemente nos obliga a nosotros ser un poco más presente en términos de cómo es que nosotros percibimos diferentes cosas. Estamos tocando esa área del arte de lo que no queda necesariamente plasmado con permanencia, pero que tiene esa misma importancia”.

PUBLICIDAD

“El olor es algo que se graba en la memoria, como la experiencia humana, que es algo que existe desde la interpretación de uno”, manifestó la artista.

Dicho proyecto comenzó a formarse desde una propuesta para una beca de Beta-Local, una organización sin fines de lucro fundada en 2009 dedicada a respaldar y promover el intercambio de prácticas culturales y proyectos artísticos transdisciplinarios. Sin embargo, “Aerosol” enfrentó sus retos con la llegada de la pandemia del COVID-19, una enfermedad infecciosa que, entre sus síntomas más comunes, se encuentra la pérdida del olfato y gusto.

Para Ortiz Chiqués, la enfermedad del coronavirus y las investigaciones que se han realizado dentro de La Escuela del Olor han llevado a darle más importancia a la pieza artística. Igualmente, la artista destacó también que dicho proyecto ha permitido también explorar una nueva forma de mirar e identificar a Puerto Rico, por lo que espera que otros se pueden enriquecer de la misma.

Adelaida Ortiz Chiqués es una de las tres mentes detrás de "La Escuela del Olor", colectivo que emprende la tarea de coleccionar, procesar y crear el primer Archivo Olfativo de Puerto Rico a través de la destilación de materias primas que se encuentran alrededor de la isla. ( Alexis Cedeño )

“Esto es una invitación a respirar y sumergirte en ese sentido, tomar en consideración cómo se manifiestan estos acordes y cómo te podrías identificar con ese olor, ya sea a través de una memoria o una emoción”, apuntaló.

Con vida el Archivo Olfativo

Para esta ocasión, “Aerosol” será acompañada también de una presentación en el patio interior del MAC de varias muestras de materiales destilados que forman parte del Archivo Olfativo de Puerto Rico, un proyecto que busca generar un “archivo vivo de olores” que representan la herencia intangible de la isla.

Sifre destacó que, hasta el momento, han logrado destilar extractos de plantas como el recao, la malagueta, y el zargazo, frutos como la piña y la tetilla de vaca, que es una planta curativa que se utiliza para elaborar insecticidas, hasta otros recursos menos ordinarios como ostiones.

PUBLICIDAD

Las técnicas utilizadas para obtener estos aromas han sido la destilación, o extracción con vapor, que es el método más antiguo para extraer olor, y ‘enfleurage’, que es una técnica que se creó en la región de Grasse, Francia, donde se utiliza una grasa para extraer el aroma de plantas delicadas.

“Estos son olores que, quizás, forman parte de nuestro universo sensorial, y que cuando uno empieza a trabajar con el olor como medio, muchos de ellos no los puedes conseguir porque no hay demanda, porque no se produce, y nosotros queremos utilizarlos como medios de arte”, indicó la artista, a la vez que explicó a este medio que explorar con otras mezclas que buscan recrear un espacio familiar, como la playa, o un evento histórico particular.

Además, Melero explicó que, con esta iniciativa, buscan crear un “órgano de olores”, que consiste de una tradición de la perfumería tradicional en el que colocan las esencias en una mesa semicircular para seleccionar las notas y acordes que llevará una fragancia de lujo.

“Los olores que estamos acostumbrados a oler en la perfumería, por lo general, son olores que provienen de otros lares. Que si un perfume de rosas, aquí que crezca una rosa, bien; pero nosotros no tenemos la costumbre de tener un rosal así donde haya un olor presente en nuestras vidas como caribeños, como personas que viven en Puerto Rico, y nos dio curiosidad de pensar en términos de esa perspectiva, es decir, qué sería el perfume, o los olores de Puerto Rico”, indicó.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, trabajar con el Archivo le ha dado la oportunidad para explorar una disciplina que se le ha hecho inaccesible desde el contexto climático del país, donde “todo se siente de una manera más densa y todo parecería como si el olor se materializara y se quedara más tiempo en el aire”.

“El olor es uno de los cinco sentidos, y como colectivo, eso es lo que estamos explorando. Por eso se habla de la perfumería, porque eso es a lo que solemos asociar el sentido del olfato, cuando es mucho más. Queremos hacer hincapié en que un mundo predominantemente ocular, existen estos otros sentidos que enriquecen tanto nuestra experiencia humana y nuestra identidad como caribeños”, manifestó.

“Aerosol” es un proyecto coordinado por la curadora del MAC, Marina Reyes Franco, y es una comisión del programa de equidad cultural MAC en el Barrio, programa establecido en 2014 por la Directora Ejecutiva y Curadora en Jefe del MAC, Marianne Ramírez Aponte. La comisión surge a raíz de una convocatoria abierta realizada por el Museo en 2019 auspiciada por el Fondo Flamboyán para las Artes. La presentación estará en funcionamiento los fines de semana a partir del sábado 10 y domingo 11 de diciembre entre las 2:00 a 5:00pm, y nuevamente en 2023, a partir del fin de semana del 14 de enero.