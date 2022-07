Treinta años después de su debut en la gran pantalla, “La Guagua Aérea” del cineasta puertorriqueño, Luis Molina Casanova, anunció un nuevo vuelo en forma de musical hacia la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, a partir del 22 de octubre. Con Jet Aviation, en San Juan, como escenario, Eric González, director de la compañía Gíbaro de Puerto Rico, presentó a la tripulación y pasajeros del particular vuelo.

Para González, la puesta en escena de “La Guagua Aérea” es doblemente especial. Primero, porque marca la celebración de los 50 años de la compañía folclórica puertorriqueña fundada en 1973. De igual manera, conmemora las tres décadas desde la primera vez que se exhibió uno de los largometrajes más taquilleros en la isla.

“Nuestra agrupación o nuestra compañía, durante todos estos años, siempre se ha mantenido promoviendo y difundiendo lo que es el folclor y la cultura puertorriqueña. Esto lo hemos hecho de muchas formas, una de ellas ha sido a través del teatro. Empezamos con teatro costumbrista y ya hemos hecho también lo que es teatro popular, con diferentes producciones que han sido muy bien acogidas por el público y con una excelente crítica”, mencionó González.

El director de Gíbaro de Puerto Rico contó que una vez su “amigo y hermano” -Molina Casanova- se le acercó con la idea del musical, fue, literalmente, música para sus oídos. Para ello sabía que contaría con la experiencia y talento de la actriz y cantante Aidita Encarnación, quien por los pasados 35 años ha fungido como directora musical de la compañía.

“Qué mejor celebración que hacer esta magna producción que se llama ‘La Guagua Aérea’, que ha sido y sigue siendo la película más taquillera que se ha hecho en Puerto Rico. (La historia) toca un tema que es cíclico, que es la migración de los puertorriqueños. Esto se da en una historia que nosotros tenemos como pueblo, que comenzó desde el principio del siglo 20″, argumentó González.

El también escritor continuó que el musical se presentará en un momento histórico, donde es importante enfatizar que no hay que irse lejos para buscar el futuro y que se puede hacer patria desde aquí, desde Puerto Rico. Sin buscar compararse con la estrella del género urbano, Bad Bunny, González dijo que, en sus presentaciones, el rapero reafirma la puertorriqueñidad y, en gran medida, eso es lo que ha hecho Gíbaro de Puerto Rico por los pasados 50 años.

“Así que yo creo que es importante que la gente entienda que este es un musical que apela a lo que somos los puertorriqueños y que se debe fomentar el mensaje de que la gente vaya a verlo y a respaldarlo”, sostuvo.

Molina Casanova, quien también se encontraba en la conferencia de prensa, expuso que era imposible no traer a la memoria cuando hace 30 años celebró una conferencia de prensa similar en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para ofrecer detalles sobre la película “La Guagua Aérea”. A modo de agradecimiento, el cineasta quiso abrir su discurso con las mismas palabras que utilizó Luis Rafael Sánchez durante la gala premier del largometraje en el 19943.

“Realmente, esta ‘Guagua Aérea’ que van a ver ustedes esta noche pertenece a Luis Molina, es su película. Ha usado mi texto como pretexto para trabajar sus imágenes, de manera que a él es a quien le corresponde recibir el aplauso que ustedes quieren darle, no a mí. Hoy les digo, al grupo Gíbaro de Puerto Rico y a la directora de este musical, Aidita Encarnación, primero, gracias, gracias por envolverse en una gran celebración de 30 años, como dijo Eric, de la película más taquillera en la historia de Puerto Rico. Es a ellos, (Gíbaro de Puerto Rico) a quienes le corresponde recibir el aplauso de ustedes esa noche, y todas las noches que se presente”, exclamó Molina Casanova con emoción.

Antes de presentar al grupo de actores, cantantes y bailarines que tendrá a su cargo, Encarnación manifestó que no cambiará por nada las experiencias y vivencias que ha ganado desde que ingresó a Gíbaro de Puerto Rico cuando tenía 22 años. La compositora agregó que no solamente han sido décadas de presentaciones artísticas en y fuera de la isla, también han sido años de lucha a favor de la cultura y el folclor puertorriqueño.

“Nosotros hemos viajado el mundo representando a Puerto Rico y hemos llevado el folclor puertorriqueño a rincones que mucha gente ni imaginaría que nosotros hemos cantado Bomba, Plena y Seis Chorreao”, afirmó mientras recibía el aplauso de amigos y colegas.

Un elenco de primera

El elenco de la producción lo componen los actores Gerardo Ortiz, Tita Guerrero, Norwill Fragoso, Rafael José, Michelle Sotomayor, Giselle Ortiz, Wanda Sais, Magali Carrasquillo, Amanda Rivera, Jesús “Chuíto” Muñoz, Christian Laguna, Ricardo Laboy, Lara González, Carlos Morales, Carlos Ferrer, Luis Obed, Rafael Vélez, Radamés Medina, Aidita Cuevas y Evelyn Rosario. A estos se suman un cuerpo de baile y la misma orquesta que ameniza la obra teatral “Cabaret”.

La dirección musical estará a cargo del maestro Manny Trinidad y la coreografía de Carlitos Hernández.

Rafael José, quien interpretará al padre Gautier, fue uno de los primeros en tomar la palabra.

“Dios nos coja confesa’os”, bromeó. “Aquí pensando, yo vi la película, pero tuve la oportunidad por un accidente de la vida, de que tuve que ir a visitar a una muchacha que estaba trabajando en producción y pasé por Sagrado Corazón y vi el avión y me maravillé de lo que estaban haciendo y dije ‘y no me me invitaron a mí (fingió estar llorando). Pero, fíjate, el tiempo de Dios es preciso y es exacto y me tocaba estar en la obra musical, así que honrado. Ahora mismo estoy dentro, haciendo un sacerdote que me va a quedar espectacular”, añadió entre risas.

Y, como suele suceder cuando grandes talentos se juntan, entre chistes y cuentos, el ambiente se tornó a uno similar como el que se percibe en una obra teatral. En este caso, comedia.

Giselle Ortiz, por su parte, dijo que para ella es un honor formar parte de los créditos “La Guagua Aérea”. Además, agradeció a Encarnación por darle una de las pocas oportunidades en la que un artista boricua puede hacer un musical, dado a que en Puerto Rico es una expresión que no suele producirse.

“Así que para mí es curarme, porque voy a hacer todo lo que me gusta: cantar, bailar, voy a hacer todo lo que me gusta. Y, encima, con este elenco maravilloso que me ha dado la oportunidad. Mi personaje, Rafael José dijo que el de él era el cura, me imagino que no te va a dar mucho trabajo porque tú eres casi santo, ni a mí tampoco porque el mío es el de una prostituta”, concluyó entre risas.

Para la función del 22 de octubre, las actrices Gladys Aguayo y Gladys Rodríguez, del elenco de la película (1993) ya confirmaron su presencia.