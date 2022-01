La comedia “La peor cantante del mundo”, que traerá a escena a la actriz Marilyn Pupo como protagonista, fue pospuesta para el 20 de agosto como consecuencia de la Orden Ejecutiva vigente, se informó en comunicado de prensa.

Las personas que hayan adquirido boletos podrán utilizarlos en la nueva fecha.

“Florence Foster Jenkins” cantó y mucho. No había nadie capaz de callarla, porque no había nadie capaz de romper su inquebrantable voluntad de cantar. Para ella cantar y seguir cantando hasta sus últimos días era lo único que importaba. Era lo que le apasionaba. Tener voz o no era algo casi intrascendente.

La pieza teatral se remonta a la época en que se hundió el Titanic, cuando la mujer logró salvar su vida y lo demostró en los teatros de Nueva York. Aun así, la historia de “Florence” está lejos de ser una tragedia. Consiguió, por el contrario, desembarcar contra viento y marea en uno de los puertos musicales más importantes del mundo, el Carnegie Hall en Nueva York. Ahí dio todo un recital con el teatro abarrotado. Una gloriosa hazaña, teniendo en cuenta que no sabía cantar.

La obra fue nominada a los premios Laurence Olivier como la mejor nueva comedia. Desde el debut en Londres, se ha representado en países de todos los continentes y más de 1.000.000 de espectadores la han aclamado. Ahora le toca a Puerto Rico y con un elenco compuesto por Marilyn Pupo, Braulio Castillo, Sara Jarque, Yamaris Latorre y Jasond Calderon. Todos bajo la dirección de Gilberto Valenzuela.

La pieza se presentará en la Sala de Drama del Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos a la venta en Ticket Center tcpr.com y en la boletería de Bellas Artes.