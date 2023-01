Las relaciones humanas son complejas y en muchas ocasiones, similares entre unas y otras, independientemente del origen, raza u orientación sexual de quienes las conforman. El paso del tiempo, la madurez y las experiencias de vida, sin embargo, pueden ser determinantes para verlas cada vez de una manera distinta.

Cuando la directora Emineh De Lourdes se propuso escribir la obra “La Sagrada Familia”, entre los años 2011 y 2012, su pensamiento estaba dirigido hacia un texto que ya no hablara de los conflictos emocionales y personales que implica para una persona de la comunidad LGBTQ+ salir del clóset o hacer pública su orientación sexual, sino mejor que mostrara la interacción que se da comúnmente entre heterosexuales y homosexuales en situaciones cotidianas, como puede ser coincidir en una oficina médica o ser vecinos en una misma urbanización.

“Quería hacer una obra que tuviera temática gay, pero con temática heterosexual también, porque yo soy gay, pero ya no estábamos para salir del clóset y se seguían haciendo obras de salir del clóset y decía, ‘pero si habemos millones fuera del clóset; ya mi problema no era salir del clóset, ya nuestro problema es cómo nos relacionamos fuera del clóset con el resto de la sociedad’, y eso era lo que quería, una obra de la realidad”, detalló la directora y autora de la pieza.

“La Sagrada Familia” estrenó en el 2012 como parte del Festival del Tercer Amor en el Teatro Coribantes. Para celebrar el décimo aniversario de ese estreno, regresará a escena los días 18 y 19 de febrero en el Centro de Bellas Artes en Santurce. Será además la pieza que abrirá la nueva edición del Festival de Teatro Puertorriqueño del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

La obra reúne en el elenco a Suzette Bacó, Jorge Castro, Lizmarie Quintana, Alfonsina Molinari, Héctor Escudero y Alexandra Liz Cedeño. El conflicto entre los personajes surge cuando, a partir de la desaparición de dos preadolescentes amigos, sus respectivos padres acuden a un psiquiatra infantil para intentar resolver el problema que tienen con sus menores.

Suzette Bacó, Jorge Castro, Lizmarie Quintana, Alfonsina Molinari, Héctor Escudero y Alexandra Liz Cedeño integran el elenco. ( Suministrada )

Uno de los matrimonios es heterosexual (Bacó y Castro), con creencias conservadoras, y el otro es homosexual (Quintana y Molinari, quienes repiten de la puesta original). En la búsqueda de una solución a este conflicto, afloran otros que poco a poco van exponiendo los prejuicios, temores e hipocresías que rigen las vidas de muchas personas. El psiquiatra, por su parte, tiene otras situaciones con su secretaria que apuntan más hacia la salud mental.

Para De Lourdes, su texto fue uno adelantado en su momento, sin embargo ahora considera que hay un estancamiento con relación al problema que plantea la obra, pues todavía hay rechazo entre personas con orientaciones sexuales distintas. “Estamos en el mismo lugar, porque se tendría la misma discusión”, dijo, al tiempo que advirtió que la obra no es exclusivamente gay, al contrario, “es bien general”.

No obstante, la teatrera también reconoció que las luchas de la comunidad LGBTQ+ han cambiado y era una de sus preocupaciones ante esta reposición. “Ahora me preocupaba un poco, porque aunque seguimos con nuestros problemas de pareja, que son casi iguales los de los gays y los de los heterosexuales, el issue LGBT se ha movido un poco a los trans y al transgénero, que es el nuevo issue, y ahora mismo (el texto) está vigente, pero no sé si en dos o tres años eso le va a importar a la gente, porque el gay ha sido más aceptado y el prejuicio se ha ido más en contra del transgénero y el transexual”, expuso.

En esa mirada reflexiva, la directora menciona que su acercamiento al trabajo teatral también ha cambiado. “Tengo mucha más calma ahora. Tengo muchas más ganas de hacer un buen trabajo que complacer a un público comercial”, apuntó. Aun así celebra el buen momento que experimenta el teatro comercial en las salas locales. “El público está yendo más al teatro, eso está claro y eso es bueno, (pero) hemos abandonado un poco al otro público, el culto, para poder seguir trayendo a este otro público, el público masa, y ahí es donde está un poco el problema”, señaló.

Lo que hemos perdido un poco es tener unas obras para un público más culto, que ahora va a estas obras y se va enfogonao’ porque eso no era lo que quería ver, pero es una minoría lamentablemente, y a veces uno tiene que pensar que si lo que queremos es un desarrollo del teatro, es a este nuevo público que está viniendo en manadas al que tenemos que educar” - Emineh De Lourdes, directora de teatro

Esta reposición tiene, además del valor artístico, uno más personal, y es que marca los 11 años de relación de amorosa entre De Lourdes y la actriz Lizmarie Quintana, quien es parte de la obra. “Nosotras celebramos doble aniversario. En febrero celebramos 11 años juntas y 10 años de la obra”, compartió De Lourdes.

“La Sagrada Familia” tendrá funciones el 18 de febrero a las 8:30 pm, y el 19, a las 4 pm. Boletos a la venta en Ticket Center.