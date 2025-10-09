¡A celebrar en grande desde temprano! Así se encuentra la Tuna de la Universidad de Puerto Rico (UPR), quien continúa esta semana en un viaje al tiempo al llevar a cabo la serie de actividades “Rumbo al 65 Aniversario”.

Desde el Centro Universitario, el conjunto que se fundó en 1961 por la profesora Norma Urrutia de Campo convirtió el Centro Universitario en un espacio para honrar la extensa trayectoria de la tuna mixta más antigua del continente americano con varios eventos.

“Aquí el público podrá ver todo lo que ha pasado con el grupo desde octubre de 1961, hasta hoy día, entre ellos, todos los viajes, toda la música que hemos tenido, y vamos a seguir viendo la Tuna en estos meses en diversas actividades”, adelantó la profesora Edithmarie Claudio Cruz, en entrevista telefónica con Primera Hora.

Entre ellos, se encuentra la Exposición del Archivo Histórico de la Tuna, que estará abierto este jueves, hasta las 8:30 de la noche, y, mañana, viernes, de 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en el segundo piso del Salón de Ensayos de la Tuna.

Además, el conjunto también llevará a cabo la conferencia “Instrumentación de la orquesta jíbara puertorriqueña” con el profesor Orlando Laureano, a las 6:00 de la tarde en la Sala Multiusos.

“Esperamos crear memorias que se sumen a nuestra historia de casi 65 años,” expresó la directora de la cuna, quien en los pasados días acompañó a los trovadores Guerson Báez y Ricardo Villanueva, quienes compartieron su experiencia en la música campesina, así como el músico y presentador Silverio Pérez quien se sumirgió al trasfondo histórico de la “Nueva Canción” a través de la Tuna.

Todas las actividades están abiertas para el disfrute del público. La entrada es gratuita, pero los espacios son limitados. Los interesados deben registrarse mediante este enlace: Rumbo al 65 Aniversario: Historia y Travesía.