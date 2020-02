El tiempo pasó, y muchas cosas en ellas no son iguales, pero en esencia cada una es la misma.

Les bastó con juntarse una vez, después de casi 40 años, para darse cuenta que la amistad, la admiración, el talento y el deseo de volver a abrazarse estaba intacto.

El primer asomo para el regreso de “Las bohemias”, Sharon Riley, Claribel Medina, Georgina Borri, Zoraida Santiago Adrienne Galler, Coqui Santiago y Giselle Solís, ocurrió hace un año, en enero de 2019. Las que viven en Puerto Rico se reunieron en una casa y desde allí llamaron vía Skype a Claribel Medina a Argentina y a Sharon Riley a Florida, y comenzaron a ”jamaear”.

PUBLICIDAD

El resultado de ese reencuentro personal y virtual es la serie de tres funciones de “Recuerdos de Concierto de Vellonera”, que inicia mañana, a las 8:00 p.m., en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce. Es un espectáculo musical que armoniza a las músicos, actrices y cantantes en una historia de amor, desamor y solidaridad, que se va armando canción a canción. Las dirige en esta ocasión Georgina Borri.

“Nosotras hicimos en el 1983 este proyecto, pero seguimos siendo igual”, dijo Medina recordando las largas temporadas en Tony´s Place en San Juan y luego los viajes a Nueva York. “Nos reíamos mucho y aprendimos a conocernos y a convivir juntas. Después la vida nos llevó a cada una por distintos rumbos, así que cuando Georgie dice de juntarnos, ese recuerdo intacto está en la memoria de cada una”.

“Y el chip de la música está ahí y los movimientos están”, agregó Riley mientras ejecutaba los pasos que marcan el tema ”Siete mujeres”. “De todos mis trabajos actorales, y llevo muchos años en esto, este es uno de mis favoritos, mi gran favorito, porque lo podría hacer por toda la vida y no me agota, no me cansa. Me llena, me gusta, es cómico, lo disfruto, no es tenso, es hermoso, la reacción del público nada más, vale hacerlo mil veces”.

Están que ríen solas por la alegría de volverse a abrazar y trabajar en conjunto. (luisalcala del olmo)

El repertorio de composiciones se mantiene original. Igualmente les acompañará Julio Court, quien será el vínculo de ubicación para el público entre la década de 1940, que evoca la música, y la actualidad, porque cada una se mostrará tal cual es.

PUBLICIDAD

Borri anticipó una puesta en el escenario más madura, porque ahora cada interpretación se nutre de las experiencias individuales. “En aquel momento había mucha intriga. En aquel momento no sabíamos lo que estábamos haciendo. En este momento sabemos lo que estamos haciendo”.

Las funciones de “Recuerdos de Concierto de Vellonera” serán mañana y el sábado, a las 8:00 p.m., y el domingo, a las 4:00 p.m.

Puerto Rico a distancia

La actriz Claribel Medina, radicada en Argentina, lleva una temporada en la Isla, porque antes de ensayar para esta serie de conciertos, participó del rodaje de la película “El cuartito”. Esta estadía le hizo experimentar los temblores de las pasadas semanas y tener mayor conciencia de lo que sufrió el país a partir del huracán María, en el 2017.

”Entrar al país y que tus amigos te cuenten realmente lo qué pasó, eso es dolor de verdad. Eso a mí me creó una consciencia de lo que pasó el pueblo pasó realmente¨. Igualmente ha podido afianzar su admiración por la gente joven y por el carácter solidario de sus coterráneos en momentos de necesidad.

“Me voy todavía más orgullosa de la patria. Wow, contra este pueblo no van a poder nunca”.

Riley comparte la emoción de su amiga y colega, pero confiesa que lo que le causó una gran indignación fue la muerte de una adolescente por falta de cuidados de salud en Vieques.

“Lo que más me destruyó el alma fue la niña que murió en Vieques, hasta allí llegó mi amor. Que ese hospital desde María no esté habilitado y no esté trabajando para el enfermo, eso me destruyó el corazón”, compartió poniéndose a la disposición para cualquier esfuerzo que pueda apoyar para lograr el hospital anunciado.