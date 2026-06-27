El pueblo boricua será testigo de la evolución del arte del “drag” y sus múltiples facetas con el nuevo espectáculo “Latinricanas: Drag Experience”, que estrena este 11 de julio en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El público se adentrará en una experiencia única que combina historia, brillo y drama, así como el impacto cultural de esta expresión artística, de la companía de talentos locales como Amelia Exclusively, Catalina Tyrrell, Sapphire Bee, Pipiotah La Koa, Angelina Bee y Kim Moore , que estarán a cargo de plasmar vivencias y transmitir emociones en el escenario. Entre luces, personificaciones y música, una noche llena de glamour se encuentra a la vuelta de la escena.

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El arte del drag tiene sus raíces en el teatro de la antigüedad, cuando los hombres interpretaban personajes femeninos en escena debido a las restricciones sociales de la época. Con el paso de los siglos, esta expresión artística evolucionó hasta convertirse en una forma de entretenimiento que combina actuación, música, baile, comedia, maquillaje, vestuario y creatividad escénica.

Durante el siglo XIX y principios del XX, el drag ganó popularidad en los espectáculos de Vaudeville, burlesque y cabaret. Más adelante, el transformismo se convirtió en una importante manifestación cultural dentro de la comunidad LGBTQ+, sirviendo como vehículo de expresión artística, celebración de la diversidad y desafío a los estereotipos de género.

Los shows de drag en vivo se distinguen por su energía, espectacularidad y cercanía con el público. Los artistas presentan números musicales, imitaciones, comedia y elaboradas producciones visuales que transforman el escenario en una experiencia única y vibrante.

Esta tradición artística llegará al escenario del Centro de Bellas Artes de Santurce por primera vez donde el público podrá disfrutar de una celebración del talento, la creatividad y la libertad de expresión que han convertido al drag en un fenómeno cultural de alcance internacional.

La cita será este sábado 11 de julio en el Centro de Bellas Artes de Santurce a las 8:30pm. Los boletos ya están disponibles en Ticketera, TicketCenter y en la boletería del teatro.