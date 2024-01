La riqueza plástica de la gráfica tradicional es algo que siempre le ha atraído al artista mexicano radicado en Puerto Rico, Baruch Vergara. Su proceso creativo, incluyendo la interacción con las texturas, le interesa desde que comenzó muy temprano en el arte.

Esa fascinación por la gráfica la honra en su nueva exhibición “Lo múltiple en uno”, que abre este jueves, a las 7:00 p.m., en la Galería Delta de Pico de la Liga de Arte de San Juan. Por medio de técnicas de impresión tradicionales, tales como serigrafía, xilografía, aguafuerte, aguatinta o esténciles combinados con pintura sobre lienzos, Baruch Vergara indaga sobre el propósito de la repetición de las imágenes y cómo estas puedan dar pie a transformaciones formales en sí mismas y/o significados alternos.

PUBLICIDAD

“Como artista gráfico y pintor, me he percatado que la gráfica tradicional se ha visto desplazada por la fotografía, los nuevos medios de impresión, las redes sociales y el arte digital”, comentó el artista. “La repetición es algo que está avanzando y la gráfica tradicional ha quedado obsoleta. Ya no se hacen carteles y no se difunden noticias en esos medios. En ese contexto, me preguntaba qué puede aportar la gráfica tradicional o los viejos medios de impresión gráficamente en este momento”, explicó. Como respuesta a esos cuestionamientos, nació esta exhibición con la que Vergara no solo presenta alternativas de propuestas gráficas, sino que también invita a la reflexión sobre los efectos de la repetición de las imágenes en nuestra cotidianidad.

De esta forma, el artista pone en tela de juicio la indiferencia de la mercadotecnia y la ironía del consumo. “Los hábitos que se repiten día a día van transformando las sociedades en individuos enajenados, ensimismados”, precisó el artista, quien aborda en esta exhibición algunos de estos conceptos, los cuales contrapone de manera híbrida en sus lienzos, creando un diálogo de símbolos que de algún modo todos conocemos. Siempre buscando un balance entre la forma y el contenido, Vergara enlaza en la muestra –que cuenta con alrededor de 20 piezas– lo sublime con lo subliminal; el tiempo y sus paradojas, a través de la Historia del Arte Occidental, así como el absurdo de la sobreproducción.

Marilú Carrasquillo, directora ejecutiva de la Liga de Arte de San Juan, destacó que para la institución es motivo de gran alegría contar con esta muestra de Baruch Vergara, quien exhibe por primera vez en la institución sanjuanera. “Para nosotros es un gusto acoger la obra de Baruch Vergara, un artista que siempre nos invita a reflexionar sobre asuntos trascendentales para la humanidad. Su obra, hermosamente ejecutada, es un recordatorio del amor al oficio, como bien demuestra en esta nueva exhibición”, comentó Carrasquillo.

PUBLICIDAD

“Lo múltiple en uno” –que se celebra en saludo a la quinta Poli/Gráfica de Puerto Rico: América Latina y el Caribe– estará abierta al público desde el próximo jueves, 25 de enero, hasta el 8 de marzo de 2024. Durante este período se llevarán a cabo recorridos guiados con el artista y otras actividades.

La Liga de Arte de San Juan está ubicada en la calle Doctor Francisco Rufino de Goenaga, frente a la Plaza del Quinto Centenario, en el Viejo San Juan. Abre martes y miércoles, de 8:30 a.m. a 9:00 p.m., y jueves a sábado, de 8:30 p.m. a 5:00 p.m.