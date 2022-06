Es una invitación a reflexionar sobre el amor y a respetar las diferencias.

Las actrices Linnette Torres y Wanda Sais repasan el valor de la pieza teatral El bizcocho, un drama con toques de humor que presenta el conflicto interno de una repostera conservadora a quien la hija de una amiga le ha solicitado una orden para su boda, petición que luce común hasta enterarse de que la pareja es del mismo sexo.

“Por sus convicciones religiosas y las diferencias religiosas de la persona a la que ella quisiera hacerle el bizcocho, se encuentra en una disyuntiva de sus principios versus su corazón, y lo que ella quisiera hacer puesto que a una de las personas de la pareja ella la quiere como si fuera una hija (”Jen”), entonces se encuentra en ese dilema”, detalló Linnette Torres sobre su papel como “Della”. “Eso trae a su vez muchas situaciones de su vida personal y de su vida como pareja, que la hace reflexionar y que la hace tomar una decisión”, dijo sobre la pieza que subirá a escena en el Teatro Victoria Espinosa en San Juan el 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de junio.

Ambientada en Carolina del Norte, la producción se basa en la obra teatral The Cake, de la escritora Rebecca Leah “Bekah” Brunstetter. La también coproductora de series televisivas como This Is Us y American Gods se inspiró en el pleito legal Masterpiece Cakeshop vs Colorado Civil Rights Commision Supreme Court, cuando el propietario de una panadería en Lakewood, Colorado, se negó a diseñar un bizcocho de boda personalizado para una pareja gay, basado en sus creencias religiosas. También, en la oposición de su padre al matrimonio entre personas del mismo sexo.

“El personaje de ‘Delia’ es bien inocente. Es una persona que no tiene filtro, dice las cosas como las siente, pero en ningún momento con deseo de ofender. Lo hace pensando en lo mejor para todos y sobre todo muy arraigada a su fe”, dijo la artista, y agregó que “ella también se encuentra dentro de un reality, de una competencia, el Big American Bake-Off”.

Wanda Sais le da vida a “Jen”, quien regresa a su pueblo natal para celebrar su anhelada boda. “Que hermoso que se desarrolle también esta pieza en el Mes del Orgullo Gay”, destacó. “‘Jen’ es la más conservadora de la pareja. Sin embargo, ‘Macy’, el personaje que interpreta Eyra (Agüero) tiene unas posturas muy firmes, unas convicciones muy fuertes y no está dispuesta a ceder porque ella entiende que su verdad es la verdad”.

Carlos Vega (“Tim”) y Gerardo Ortiz (“George”) completan el elenco, que cuenta con la dirección de José Manuel Díaz Soto.

Sais profundiza sobre el mensaje de la pieza teatral. “Nos invita a reflexionar sobre el amor, no importa sus formas”, afirmó. “Nos invita a respetar las diferencias, que aunque no pensemos específicamente de forma igual, tengo que respetar tu opinión, y porque pienses distinto a mí yo no voy a dejar de amarte”, sostuvo. “Es una invitación a la reflexión, al amor, a vivir los momentos y disfrutarlos más allá de las diferencias que nos separan. Es cómo manejamos nuestras emociones para llegar a un punto en común”.

Sais añadió otras temáticas que aborda la trama. “Se presentan dos tipos de relaciones, tanto la heterosexual como la gay. No solamente vamos a ver a la pareja buscando su bizcocho, sino también vamos a ver a la repostera con su esposo y nos presenta qué tipo de relación tiene, y que tipo de relación quisieran tener”. En este sentido, Torres añadió que el vínculo entre “Della” y “Tim” “es una relación de muchos años, muy linda, pero que, como toda relación, enfrenta muchas veces problemas y situaciones que se deben a resolver”.

Dentro del entusiasmo que ambas reflejan, Torres valora que se trata de “una pieza muy bien escrita, una pieza preciosa; todos estamos bien entregados, comprometidos con esta obra”.

Boletos disponibles a través de PRticket.online.