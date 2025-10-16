Tras años de tener la agenda llena de compromisos y proyectos, ahora se prepara a seguirlo dando todo en la Isla del Encanto.

La actriz Aylín Mujica sigue gozando su vuelta a los escenarios para llevar picardía y sinceridad en la comedia “Brujas”, que se presentará el domingo, 16 de noviembre en el Bellas Artes de Caguas.

Luego de tres años de destacarse en distintos programas de Telemundo, la cubana se encuentra en tierra boricua nuevamente para promocionar su próximo trabajo sobre las tablas, en el que formará parte de un inesperado encuentro entre amigas de un convento que provocará que salgan a florecer papelones del pasado, mentiras y traiciones.

PUBLICIDAD

“Estoy sumamente agradecida que me hayan invitado a formar parte de este elenco y qué mejor que aquí, en Puerto Rico, que amo esta isla”, destacó la actriz, quien manifestó su entusiasmo sobre el proyecto basado en la pieza del dramaturgo español Santiago Moncada, que reunirá a figuras estelares como Gaby Spanic, Sabine Moussier, Cecilia Galliano, Verónica Montes, Dalilah Polanco, Bárbara Torres y Lorena Herrena.

La actriz cubana celebra su regreso al teatro con la comedia dirigida por Benny Ibarra. ( Suministrada )

La también modelo compartió que la pieza dirigida por Benny Ibarra la llevará a interpretar a “Luisa”, a quien describió como una “dama de compañía de lujo”.

“Ella se divierte mucho, no anda con rodeos, es como es, es transparente, es muy atrevida y trata siempre de defender, es una mujer muy justa. Y ella va a decir presente en esa noche, donde se van a sacar trapitos sucios y todo se va a poner color hormiga”, destacó.

Mujica expresó también sentirse afortunada de regresar a sus raíces y desenvolverse una vez más en las tablas, todo a meses de regresar a la pantalla chica con “Velvet: El nuevo imperio” para encarnar a la elegante, pero malvada “Gloria Olivera de Márquez”.

“Estar en teatro es una oportunidad como actor de poder jugar, de poder tener una interacción con el público, un intercambio de energía. Cada función es diferente, en vivo, y esto me da la oportunidad de crecer como actriz”, aseguró.

Hablando de la telenovela, la actriz compartió que unirse al “spin-off” de la exitosa serie española de Ramón Campos y Gema R. Neira fue una experiencia que le “llenó el corazón despúes de estar como presentadora por tantos años”, haciendo referencia a su participación en “La mesa caliente” junto a Giselle Blondet, Verónica Bastos, Alix Aspe, Andrea Meza y Myrka Dellanos.

PUBLICIDAD

“Me dieron esta oportunidad y lo hice como si fuera mi primer telenovela, porque Gloria fue un personaje que le agarré mucho cariño”, destacó Mujica, quien elogió trabajar de cerca con el histrión español Yon González, quien se destacó en su papel protagónico como “Alberto Márquez”.

“¡Soy una afortunada! Trabajar con Yon me hizo acordar la pasión que le tengo a la actuación y el compromiso de llevar un personaje por tantos capítulos. Trabajar con él fue algo mágico, ¡es un actor que respeto mucho y admiro mucho!“, sostuvo.

Los boletos para “Brujas” están a la venta en Ticketera y en la boletería de Bellas Artes de Caguas.